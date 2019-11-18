Россия не будет участвовать в «Мисс Вселенная»

Поздно сообщили: Россия не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная»

Российская участница Алина Санько не поедет на конкурс "Мисс Вселенная", который состоится в 2019 году в США. Об этом рассказала директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк.

Причиной стало позднее сообщение о датах и месте проведения финала. По словам Беляк, изначально планировалось, что российская участница отправится на два конкурса — "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", но в этом году они накладываются, поскольку один состоится 8 декабря, а другой 14 декабря. Директор рассказала, что об этом они узнали меньше месяца назад. Поскольку организаторы конкурса сообщили не вовремя, Алина Санько не поедет в США, сообщает ТАСС.

Кроме сроков, у российской участницы недостаточно времени на получение американской визы, а также подготовку к конкурсу "Мисс Вселенная". Анастасия Беляк отметила, что они надеются на своевременное сообщение о деталях проведения такого масштабного проекта.

Алина Санько является победительницей конкурса "Мисс Россия 2019".

"Мисс Мира" является старейшим ежегодным международным конкурсом красоты, который проводится с 1951 года.

Ранее сообщалось, что участнице "Мисс Вселенной" от Украины Анастасии Субботе отказали в получении американской визы. Девушке не объяснили причины такого решения.