Девушка из клипа Крида. Дагестанская Барби покорила модельный бизнес

Мариам Пашаева появилась на свет в Махачкале в 1997 году. Ее родители воспитывали дочь в строгих традициях исламской общины.

Нынешняя внешность Мариам далека от восточных стандартов — светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы и кукольный носик.

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Окончив школу, красотка захотела покорить Москву и оставила отчий дом. Вскоре после переезда ей повезло сняться в клипе Егора Крида

Клип стал хитом, а Мариам получила свою долю славы. За одну ночь на ее страницу в Instagram подписались сотни пользователей.

Девушку стали называть дагестанской Барби. Она и правда похожа на куколку, но искусственную или настоящую?

Сравнивая фотографии Мариам в юности и сейчас, можно заметить, что губы изменили свою форму. Возможно имела место и ринопластика — с носа исчезла горбинка и длинный кончик.

@marii212121

Также Мариам сменила цвет волос. Раньше она была жгучей брюнеткой, а сейчас нежная платиновая блондинка.

Соотечественники не оценили заслуг модели. Дагестанцы считают, что подобное поведение непозволительно для мусульманки.

@marii212121

Пашаева старается не обращать внимание на критику. Она пошла наперекор общественному мнению, решив жить так, как нравится ей.

На самом деле это редкий случай удачного перевоплощения в копию Барби. Зачастую подобные увлечения заканчиваются печально.