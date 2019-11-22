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Девушка из клипа Крида. Дагестанская Барби покорила модельный бизнес 

Anews 9 часов назад
Дагестанская Барби покорила модельный бизнес
Фото: @marii212121
Мариам Пашаева появилась на свет в Махачкале в 1997 году. Ее родители воспитывали дочь в строгих традициях исламской общины.
Нынешняя внешность Мариам далека от восточных стандартов — светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы и кукольный носик.
YouTube
Окончив школу, красотка захотела покорить Москву и оставила отчий дом. Вскоре после переезда ей повезло сняться в клипе Егора Крида.
Клип стал хитом, а Мариам получила свою долю славы. За одну ночь на ее страницу в Instagram подписались сотни пользователей.
Девушку стали называть дагестанской Барби. Она и правда похожа на куколку, но искусственную или настоящую?
Сравнивая фотографии Мариам в юности и сейчас, можно заметить, что губы изменили свою форму. Возможно имела место и ринопластика — с носа исчезла горбинка и длинный кончик.
@marii212121
Также Мариам сменила цвет волос. Раньше она была жгучей брюнеткой, а сейчас нежная платиновая блондинка.
Соотечественники не оценили заслуг модели. Дагестанцы считают, что подобное поведение непозволительно для мусульманки.
@marii212121
Пашаева старается не обращать внимание на критику. Она пошла наперекор общественному мнению, решив жить так, как нравится ей.
На самом деле это редкий случай удачного перевоплощения в копию Барби. Зачастую подобные увлечения заканчиваются печально.
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Теги:
Красота , Крид
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