Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Дети
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Любовь
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Дом и сад
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Еда

Женские прически, которые визуально старят 

SM News 2 часа назад
Как волосы могут вас визуально состарить
Фото: SM News
Каждая женщина стремится выглядеть стильно и молодо, но иногда в погоне за модой и собственной уникальностью, она может себе только навредить. Некоторые эксперименты с прической оказываются неудачными и визуально добавляют девушке лишние годы.

1. Полное обесцвечивание

Тотально белые волосы, когда вовсе не видно отросших корней, лишают образ индивидуальности и необходимой выразительности. Кроме того, возникает сильный контраст между цветом волос и бровей, ведь последние никто не обесцвечивает. Таким образом когда то выразительные черты лица становятся менее заметными, а потому приходится пользоваться большим количеством косметики.

2. Контраст в цвете волос

Очень резкий переход цветов от корней волос к их концам притягивает на себя большое внимание, оставляя женщину незамеченной. Это можно подправить, сделав темные пряди по всей длине, или окрасив кончики в более спокойный тон.

3. Ровный черный цвет волос

Желая стать огненной брюнеткой, не стоит окрашивать все волосы в один и тот же черный тон. Дело в том, что в природе такого ровного цвета не существует, волосы то и дело выгорают на солнце, приобретая разные оттенки. Чтобы сделать цвет волос более естественным, следует покрасить корни волос в черный цвет на один тон светлее основного.
Видео дня. Знаменитости, которые внезапно помолодели
SM News: последние новости
Деревенские красотки: фото привлекательных сельских девушек, на которых нет ни грамма косметики Деревенские красотки: фото привлекательных сельских девушек, на которых нет ни грамма косметики До и после: люди, которых преобразила короткая стрижка До и после: люди, которых преобразила короткая стрижка Красота без прикрас: 10 фото, которые показывают, как выглядели женщины СССР Красота без прикрас: 10 фото, которые показывают, как выглядели женщины СССР
Женский форум 
Теги:
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни
Как дети на самом деле делают уроки: фото из жизни 1
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям 2
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Как не спустить все деньги на новогодние подарки
Зачем картошку для оливье варят в мундире
Зачем картошку для оливье варят в мундире 3
Невесты, которых хочется переодеть
Невесты, которых хочется переодеть
Видео
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
«У народа одно желание: пнуть»
00:37
«У народа одно желание: пнуть»
Звёзды
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
12:42
Эксперты выяснили, сколько секса нужно людям
Любовь
Раскрыт вред чая для здоровья
02:32
Раскрыт вред чая для здоровья
Еда
Лещенко высказался о скандале с Ротару
04:38
Лещенко высказался о скандале с Ротару
Звёзды
Парень сделал невесте подарок, отгоняющий мужчин
01:58
Парень сделал невесте подарок, отгоняющий мужчин
Любовь
Из чего делают настоящие спагетти
04:14
Из чего делают настоящие спагетти
Еда
Звезды с дефектами внешности, которые их не портят
09:37
Звезды с дефектами внешности, которые их не портят
Звёзды Красота
Юлия Рутберг лишилась яркой внешности
01:40
Юлия Рутберг лишилась яркой внешности
Звёзды Красота
Простейший способ отбелить лицо
02:30
Простейший способ отбелить лицо
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё