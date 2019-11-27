Как волосы могут вас визуально состарить

Женские прически, которые визуально старят

Каждая женщина стремится выглядеть стильно и молодо, но иногда в погоне за модой и собственной уникальностью, она может себе только навредить. Некоторые эксперименты с прической оказываются неудачными и визуально добавляют девушке лишние годы.

1. Полное обесцвечивание

Тотально белые волосы, когда вовсе не видно отросших корней, лишают образ индивидуальности и необходимой выразительности. Кроме того, возникает сильный контраст между цветом волос и бровей, ведь последние никто не обесцвечивает. Таким образом когда то выразительные черты лица становятся менее заметными, а потому приходится пользоваться большим количеством косметики.

2. Контраст в цвете волос

Очень резкий переход цветов от корней волос к их концам притягивает на себя большое внимание, оставляя женщину незамеченной. Это можно подправить, сделав темные пряди по всей длине, или окрасив кончики в более спокойный тон.

3. Ровный черный цвет волос

Желая стать огненной брюнеткой, не стоит окрашивать все волосы в один и тот же черный тон. Дело в том, что в природе такого ровного цвета не существует, волосы то и дело выгорают на солнце, приобретая разные оттенки. Чтобы сделать цвет волос более естественным, следует покрасить корни волос в черный цвет на один тон светлее основного.