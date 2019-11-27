10 секретов красоты Виктории Бекхэм

10 секретов молодости и привлекательности Виктории Бекхэм: берем на заметку

Виктория Бекхэм поделись с подписчиками в своем Инстаграме, как ей удается выглядеть молодо и красиво! Ниже вы узнаете 10 секретов красоты, которые стоит взять на заметку.

1. Виктория Бекхэм выбирает массаж для лица

Виктория Бэкхем отдает свое предпочтение такой процедуре, как массаж лица. И считает ее одной из самых действенных среди антивозростных! Она регулярно делает массаж лица у специалистов, особенно после длительных поездок, перелетов, чтобы снять лишнее напряжение с кожи лица, а также убрать отечность.

Такой массаж можно практиковать в домашних условиях, руководствуясь видео-уроками, или записаться на прием к специалисту.

2. Она использует натуральные средства для тела

Виктория ухаживает не только за кожей лица. Она много внимания уделяет уходу за телом. И для этого выбирает только натуральные масла. Они делают кожу мягкой, эластичной и сияющей.

Главный совет Виктории Бекхэм — наносить масло сразу после душа, пока кожа еще влажная.

3. Увлажнения много не бывает

Виктория поделилась фото, на котором видно сколько увлажняющих средств в ее арсенале! Она увлажняет кожу даже всякий раз, когда находится в самолете. Увлажнение — вот еще один секрет молодости кожи. Ведь кожа вместе с влагой теряет свою упругость.

4. Она всегда пользуется спонжем

Нанося тональные средства или пудру, стилист Виктории для этого используют бьюти-блендер. По словам модельера, это самый верный способ нанесения макияжа!

Нанося пальцами рук, вы отдаете коже лица лишнее натуральное кожное сало, которое закупоривает поры.

5. Она всегда следит за ногтями

Еще один совет, чтобы всегда выглядеть привлекательно — следить за кутикулой!

Руки должны быть ухоженными до самых кончиков пальцев.

6. Она большой поклонник патчей для глаз

Виктория никогда не забывает не только о кутикулах, но и о коже вокруг глаз. Такие патчи для глаз пользуются популярностью у знаменитостей благодаря своей активной формуле. А это очень экономит время. Патчи сразу же начинают работать, снимая отечность, успокаивая кожу вокруг глаз, увлажняя и разглаживая ее.

Поэтому, если у вас не так много времени перед работой или другим важным мероприятием, или даже перед простым выходом с макияжем на прогулку, наклейте патчи на пару минут, чтобы снять отеки и освежить кожу.

7. Она использует одно и то же увлажняющее средство днем и вечером

Вместо того, чтобы полагаться на разные дневные, ночные и сезонные увлажнители, Виктория Бекхэм воспользовалась советом своего косметолога и придерживается одного средства для ежедневного применения.

8. Она питает кожу как снаружи, так и изнутри

Помимо косметических процедур, знаменитость не забывает питать кожу изнутри, помогая своему организму. Она употребляет омегу-3, он же рыбий жир.

9. Она использует светотерапию

Чтобы сохранить кожу молодой и чистой, Виктория регулярно проходит процедуры светотерапии в спа-салоне. Она выбирает сочетание красного света для улучшения эластичности, а также голубого для очищения кожи.

Сейчас можно приобрести ручные аппараты светотерапии в магазине, чтобы делать процедуры самостоятельно на дому.

10. Она выбирает блески с эффектом увеличения объема губ

Эффект пухлый и влажных губ, однозначно, придает свежий и молодой вид. Для этого не нужно прибегать к уколам. Достаточно правильно подобрать блеск для губ, чтобы добиться желаемого и естественного эффекта.