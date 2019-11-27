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Быстрое и безопасное похудение без спорта 

SM News 4 часа назад
Быстрое и безопасное похудение без спорта
Фото: SM News
Погоня за худыми ногами и руками не закончится до тех пор, пока в моду не войдёт полнота.
Похудеть за 3 дня, за 5 дней, за неделю и т.д. Все эти запросы поисковые системы анализируют каждый день. И миллионы женщин в скором времени садятся на гречневую, кефирную, питьевую и другие популярные диеты. А сейчас разрушим все стереотипы.

Результаты диеты

Все моно-диеты рассчитаны на быстрое снижение веса. В первые дни организм избавляется от излишек воды, отёков и шлаков. В остальные же 5-10 суток тело теряет совсем немного жира, примерно 30% и 70% мышц. Результат сохраняется недолго. Чтобы вес не набрался, следует постоянно придерживаться однотипного питания, нельзя повышать калорийность пищи. Это совсем не то что нам нужно. Ведь любой человек хотел бы добиться успеха и жить как прежде.

С чего начать

Сейчас вам откроется самая большая тайна — похудеть легко! Ниже я расскажу вам, что для этого нужно сделать.
Проанализируйте свой рацион, запишите всё, что вы едите чаще всего.
Исключите хлебобулочные изделия, замените их хлебцами грубого помола.
Сладости должны быть натуральными, например пастила без сахара или чернослив. Не верьте, что мармелад и зефир разрешены — это чистый сахар.
Норму воды для себя определяйте самостоятельно. Кому-то в день достаточно 1,5 литра, а кому-то мало и 2,5. Ориентируясь на появление жажды.
Старайтесь выработать режим, ешьте в одно и то же время, одинаковыми порциями.
Не верьте, что еду нельзя запивать. Это нельзя делать холодной водой, но тёплая вполне сгодится.
И ни в коем случае не переходите на моно-диету, организм истощится, мозгу не хватит питания.

Как не сбиться с пути

Для начала запомните, что даже если вы и съели этот вкуснейший торт, вам не стоит отчаиваться и начинать правильное питание со следующего дня. Если вы готовы продолжать здоровый образ жизни, то его стоит продолжать сразу после поглощения торта, например прогуляться на улице или сделать генеральную уборку.
Если чувствуете, что хотите есть, сначала выпейте воды, если через 10 минут голод не прекратился, перекусите сочным яблоком, грушей или бананом.
Не пейте на ночь кефир, он создаст в вашем кишечнике армагеддон. Лучше выпить его с утра, тем самым запустив процесс пищеварения.
Не взвешивайтесь. Отслеживайте результат на весах только в первые 2 недели. Затем наблюдайте за уменьшением объёмов.
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