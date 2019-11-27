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10 полных девушек, которые не стесняются своих килограммов «назло» недоброжелателям 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Пока сторонники здорового образа жизни продолжают возмущаться на тему «Как можно назвать ЭТО красивым», обладательницы нестандартных и порой очень даже аппетитных фигур обзаводятся армиями поклонников, блистают на подиумах и делают себе головокружительную карьеру — и все это несмотря на «лишние», по мнению злопыхателей, килограммы.

1. Тесс Холидей

При росте в 160 сантиметров девушка весит 155 килограммов. Девушка придерживается правильного питания и регулярно посещает спортзал. Она считается самой полной моделью в мире. У Тесс двое детей.

2. Эшли Грэм

Девушка носит 58 размер одежды. За жизнью пышнотелой красотки в Инстаграме следят 9,5 миллионов подписчиков. Эшли замужем, и скоро в их семье ожидается пополнение.

3. Анастасия Квитко

Девушка русского происхождения претендует на славу «второй Ким Кардашьян» — а все благодаря особо выдающейся части тела.

4. Тара Линн

Модель плюс-сайз активно пропагандирует бодипозитив и борется с навязанными стандартами красоты. Девушка сотрудничает с ведущими модельными агентствами.

5. Симона Чарльз

Обладательница яркой внешности активно поддерживает движение бодипозитива и своими фото доказывает, что быть красоткой можно в любом весе.

6. Надия Абулхосн

Популярный блогер и модель не только сотрудничает с брендами, но и является создательницей собственной линейки одежды. По ее мнению, лишний вес — это не препятствие на пути к красоте.

7. Танеша Авашти

Каждым своим фото Танеша рушит стереотип о том, что мода — это только для высоких и стройных девушек. Как бы ни так! Только посмотрите, как классно можно обыграть аппетитные формы!

8. Стефани Ебоа

Стефани могла бы зарыться в свои комплексы, но сделала свою нестандартную внешность «фишкой» — ее модные образы и жизнеутверждающие посты действительно мотивируют.

9. Сонни Тернер

К ней выстраивается целая очередь из брендов нижнего белья — все хотят, чтобы их новинки демонстрировала именно с Сонни.

10. Раджини Наг Рао

Раджини работает редактором в модном журнале и ведет боди-позитивный блог с любовью к винтажу.
Как вы относитесь к таким модным тенденциям? Может ли женщина «в теле» быть красивой?
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Теги:
Красота , Фото , Анастасия Квитко , КИМ КАРДАШЬЯН
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