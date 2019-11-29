Женские прически, которые раздражают мужчин

Милые дамы, советуем обратить внимание на эту статью, вдруг ваша стрижка в списке!
Итак, какие же прически не нравятся мужчинам:
Короткая стрижка или пикси
Очень коротая прическа не нравится большинству парней, особенно тем, кто работает в мужском коллективе. Дело в том, что пикси ассоциируется у них с сильным полом, а не с хрупкой женщиной.
Дреды, афрокосички и нарощенные пряди
Мужчины выступают за естественность, а все вышеперечисленные прически выглядят ненатурально. К тому же, на взрослых и уверенных в себе дамах такой стиль смотрится глупо.
Пучок
Казалось бы, что плохого в женственном пучке на макушке? Но, по мнению мужчин, такая прическа хороша для дома, а не для выходов в свет.
Обилие укладочных средств
Мужчины любят трогать женские волосы, поэтому обилие лака или начес отпугнет избранника.
Контрастные цвета
Резкое омбре или разноцветные пряди не в почете у сильной половины. Большинство мужчин искренне удивляются, зачем их любимые женщины красят волосы.