Женские прически, которые раздражают мужчин

Слово мужчине: женские прически, которые их раздражают

Милые дамы, советуем обратить внимание на эту статью, вдруг ваша стрижка в списке!

Итак, какие же прически не нравятся мужчинам:

Короткая стрижка или пикси

Очень коротая прическа не нравится большинству парней, особенно тем, кто работает в мужском коллективе. Дело в том, что пикси ассоциируется у них с сильным полом, а не с хрупкой женщиной.

Дреды, афрокосички и нарощенные пряди

Мужчины выступают за естественность, а все вышеперечисленные прически выглядят ненатурально. К тому же, на взрослых и уверенных в себе дамах такой стиль смотрится глупо.

Пучок

Казалось бы, что плохого в женственном пучке на макушке? Но, по мнению мужчин, такая прическа хороша для дома, а не для выходов в свет.

Обилие укладочных средств

Мужчины любят трогать женские волосы, поэтому обилие лака или начес отпугнет избранника.

Контрастные цвета

Резкое омбре или разноцветные пряди не в почете у сильной половины. Большинство мужчин искренне удивляются, зачем их любимые женщины красят волосы.