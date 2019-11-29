Как заботиться о волосах зимой: 5 главных советов

Холод делает волосы сухими и ломкими, а от шапки они постоянно электризуются. Избежать этих типичных проблем зимнего периода помогут пять проверенных советов.

Прячьте волосы на морозе

Самый очевидный, но в тоже время разумный совет. Чем холоднее на улице, тем тщательнее стоит укутывать волосы. Поможет не только шапка, но воротник теплого пуховика. Дело в том, что холодный воздух делает волосы тусклыми и ломкими, особенно если перепад температур происходит резко.

Нет синтетике, да — шерсти

В то же время от постоянного контакта с шапкой и другой одеждой волосы электризуются. Именно поэтому зимой стоит избегать вещей из синтетики. Их стоит заменить теми, которые сделаны из натуральной шерсти. Также подойдут кашемир и шёлк. Они делают статическое электричество слабее. Кроме одежды избежать электризации поможет кондиционер для волос.

Запаситесь кондиционером

Кондиционер для волос важен зимой не только потому, что избавляет от тока, но и потому, что он отлично увлажняет волосы. Из-за перепадов температур и сухого воздуха в помещении волосы становятся как никогда ломкими. Достаточно будет пользоваться кондиционером один раз в неделю, чтобы вернуть такую нужную им влагу. Вместо кондиционера один-два раза в неделю можно делать для волос питательные маски на масляной основе.

Найдите правильную расческу

Ломкие, секущиеся и электризующиеся волосы точно не скажут спасибо, если пользоваться обычной расческой. Например, пластмассовые, металлические или силиконовые гребешки только ухудшат ситуацию. Зимой стоит отдать предпочтение расческам из натуральной щетины или хотя бы деревянным. Отдельный бонус таких — они делают массаж кожи головы, что хорошо влияет на рост волос.

Не сушите волосы лишний раз

Зимой из-за отопления воздух в помещении становится особенно сухим. Из-за этого волосы теряют свой блеск, становятся пересушенными. Избежать такой участи поможет увлажнитель воздуха — для квартиры или офиса. И, конечно, в холодное время года не стоит сушить волосы на полной мощности фена. Лучше делать это теплой струёй воздуха.

В совокупности эти пять советов помогут сохранить волосы шелковистыми и густыми до весны. Они будут работать ещё лучше, если привести в порядок рацион питания — например, добавить нужных витаминов.