Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой 

Смотрите видео и узнайте о неудачном преображении Юлии Меньшовой. Подписчики актрисы в Инстаграм недавно увидели фото, где их любимица предстала с огромными губами. К счастью, это оказался лишь розыгрыш: Юлия использовала фильтр, чтобы изменить внешность. Комментаторы написали, на фото с фильтром Меньшова очень похожа на мать, актрису Веру Алентову, которую неоднократно упрекали в чрезмерном пристрастии к пластике.
Ранее «Рамблер» рассказывал о знаменитостях, которых радикально изменила пластика.