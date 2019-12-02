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Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости 

Рамблер 30 минут назад
Видео рассказывает о знаменитостях, которые сильно прибавили в весе. Несмотря на то, что сейчас культивируется мода на стройное тело, а все звёзды усердно стараются сохранить изящество форм, некоторым всё же набирают вес. Происходит это по разным причинам: кто-то не может преодолеть привычку, другие поправляются из-за проблем со здоровьем, третьи «заедают» личные проблемы. И если кое-кто из селебрити стараются избавиться от лишних кило, другие относятся к ним спокойно.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему женщины стареют быстрее, чем мужчины. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Красота , Видео , Звёзды
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