Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости

Видео рассказывает о знаменитостях, которые сильно прибавили в весе. Несмотря на то, что сейчас культивируется мода на стройное тело, а все звёзды усердно стараются сохранить изящество форм, некоторым всё же набирают вес. Происходит это по разным причинам: кто-то не может преодолеть привычку, другие поправляются из-за проблем со здоровьем, третьи «заедают» личные проблемы. И если кое-кто из селебрити стараются избавиться от лишних кило, другие относятся к ним спокойно.