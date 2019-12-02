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«Губы дьявола»: чем грозит процедура 

Рамблер 2 часа назад
Как их только ни называют — «губы-осьминоги», «губы-патиссоны», «губы-зонтики», «губы дьявола». «Рамблер» расскажет, откуда взялся этот тренд и какие последствия он за собой несет.
Автор данной техники — Емельян Брауде. Сам он инженер-строитель и не имеет никакого отношения к медицине. Емельян принимает своих посетительниц в не очень стерильной обстановке, и некоторым из них он даже готов заплатить, чтобы воплотить на их лице свои идеи.
Многие косметологи уже подхватили этот тренд, они утверждают, что процедура считается безболезненной, если она выполняется в специально оборудованном кабинете. И если врач использовал качественный препарат, то через некоторое время губы вернутся в прежнюю форму.
Чаще всего данную процедуру проводят люди, которые не имеют отношения к медицине. В этом случае клиенты могут столкнуться с негативными последствиями. У аллергиков и людей, имеющих проблемы с иммунитетом, в результате такой процедуры могут остаться шрамы из-за образования рубцовой ткани.
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу «360» тренд на «губы дьявола»:
«В здравом уме за это, наверное, ни один врач не возьмется, потому что наша задача как раз таки нести и пропагандировать красоту и эстетику. А вот люди, которые далеки от медицины и эстетики, зарабатывают только деньги. Это их удел».
Женский форум 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Красота , Видео
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