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Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает о двух жительницах Швеции, которые решили стать близняшками-Барби. Юлия Бергман и София Хагенлов подружились ещё в шесть лет. Девочки стали так близки, что даже начали носить одинаковую одежду, чтобы их принимали за сестёр. К двадцати годам красавицы действительно стали походить друг на друга: они не просто выбирают одинаковые наряды, но и одинаково красятся, делают одни и те же упражнения в спортзале и даже одни и те же процедуры у косметолога. И, похоже, девушки уже скоро станут копиями друг друга.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что бразильский футболист взял в жёны русскую модель. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Красота , Видео
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