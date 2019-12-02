Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби

Видео рассказывает о двух жительницах Швеции, которые решили стать близняшками-Барби. Юлия Бергман и София Хагенлов подружились ещё в шесть лет. Девочки стали так близки, что даже начали носить одинаковую одежду, чтобы их принимали за сестёр. К двадцати годам красавицы действительно стали походить друг на друга: они не просто выбирают одинаковые наряды, но и одинаково красятся, делают одни и те же упражнения в спортзале и даже одни и те же процедуры у косметолога. И, похоже, девушки уже скоро станут копиями друг друга.