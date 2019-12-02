Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Любовь
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Еда
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног
Психология
Как пережить расставание и восстановиться
Как пережить расставание и восстановиться
Любовь

Как избавиться от черных точек 

SM News 2 часа назад
Как избавиться от черных точек
Фото: SM News
Чёрные точки — проблема, с которой сталкиваются 95 процентов девушек. Откуда они берутся, а самое главное, как от них избавиться?
Чёрные точки — это окисленный жир, который застрял в сальной железе, стал плотным, окислился, собрал всю пыль и потемнел. Причин появления черных точек существует несколько:
  • Недостаточное очищение кожи
  • Слишком активное очищение кожи (в том числе, путем жесткого скрабирования)
  • Гормональные изменения
  • Нехватка витамина В
  • Несбалансированное питание, жирная еда
  • Проблемы с ЖКТ
  • Использование некачественной декоративной косметики

Как избавиться:

Для начала необходимо разогреть или распарить лицо. Если ваша кожа склонна к куперозу, то распаривание следует заменить на разогревающие маски.
Затем промассируйте со скрабом по типу кожи место с чёрными точками в течение 1-2 минут. Смойте скраб теплой водой и нанести сыворотку или крем, сужающие поры.
Проводить процедуру один раз в неделю. Через два — три месяца от чёрных точек не останется и следа. Для улучшения результата рекомендуется сочетать с ультразвуковой чисткой лица.
Видео дня. Разводы, которые обошлись звездам слишком дорого
SM News: последние новости
Откуда ноги растут: странные стандарты красоты из прошлого Откуда ноги растут: странные стандарты красоты из прошлого Почему одни женщины в 40 лет выглядят как девушки, а другие как старушки Почему одни женщины в 40 лет выглядят как девушки, а другие как старушки Деревенские красотки: фото привлекательных сельских девушек, на которых нет ни грамма косметики Деревенские красотки: фото привлекательных сельских девушек, на которых нет ни грамма косметики
Женский форум 
Теги:
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Он уже близко: 5 признаков скорого развода
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации
Обычные продукты, которые вызывают галлюцинации 1
Почему женщины спят с одеялом между ног
Почему женщины спят с одеялом между ног 75
Как пережить расставание и восстановиться
Как пережить расставание и восстановиться
Звезды, которые родили от чужих мужей
Звезды, которые родили от чужих мужей 4
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Что делать, если все время мерзнут ноги
01:59
Что делать, если все время мерзнут ноги
Здоровье
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
02:57
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
Звёзды
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
01:18
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
Красота
Ошибки, которые часто делают домохозяйки
03:23
Ошибки, которые часто делают домохозяйки
Дом и сад
Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби
05:57
Подруги-шведки превратились в близняшек-Барби
Красота
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
10:10
Знаменитости, которые потолстели до неузнаваемости
Красота Звёзды
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
03:01
Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение