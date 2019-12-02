Как избавиться от черных точек

Чёрные точки — проблема, с которой сталкиваются 95 процентов девушек. Откуда они берутся, а самое главное, как от них избавиться?

Недостаточное очищение кожи

Слишком активное очищение кожи (в том числе, путем жесткого скрабирования)

Гормональные изменения

Нехватка витамина В

Несбалансированное питание, жирная еда

Проблемы с ЖКТ

Использование некачественной декоративной косметики Чёрные точки — это окисленный жир, который застрял в сальной железе, стал плотным, окислился, собрал всю пыль и потемнел. Причин появления черных точек существует несколько:

Как избавиться:

Для начала необходимо разогреть или распарить лицо. Если ваша кожа склонна к куперозу, то распаривание следует заменить на разогревающие маски.

Затем промассируйте со скрабом по типу кожи место с чёрными точками в течение 1-2 минут. Смойте скраб теплой водой и нанести сыворотку или крем, сужающие поры.

Проводить процедуру один раз в неделю. Через два — три месяца от чёрных точек не останется и следа. Для улучшения результата рекомендуется сочетать с ультразвуковой чисткой лица.