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Почему одни женщины в 40 лет выглядят как девушки, а другие как старушки 

SM News 6 часов назад
Как меняется внешность после 40 лет
Фото: SM News
Во времена Достоевского 40-летних женщин считали пожилыми. Сегодня все изменилось. Выясняем, какие факторы влияют на старение.
Несмотря на разнообразие косметических средств и услуг в сфере красоты, многие дамы в 40 лет выглядят старше своих лет.
Специалисты выделяют несколько причин:

Лишний вес

Избыточный вес добавляет девушкам 10 лет. Также нарушается выработка коллагена — кожа перестает быть упругой, появляются растяжки.

Гормоны

С возрастом уменьшается выработка эстрогена — главного женского гормона. Это зависит от множества факторов, в том числе и от наследственности.

Прическа

Дам за 40 выдает прическа. Бытует мнение, что женщины средних лет, должны носит короткую стрижку. На самом деле, длинные волосы и естественная укладка не всегда добавят возраст.

Национальность

Считается, что представительницы южных народов стареют раньше — негативно сказывается влияние солнца.
А вот темнокожие дамы и азиатки имеют более плотное строение кожи и поэтому морщины почти незаметны.
У славянок, к сожалению, быстро провисает овал лица.

Одежда

Многие женщины стремятся выглядеть молодыми и носят обтягивающие вещи. Важно соблюдать баланс и подбирать гардероб, который подчеркивает ваши достоинства.

Брови

Брови-ниточки заметно прибавляют возраст, поэтому обратите внимание на более естественную форму.

Макияж

Правильно подобранный макияж позволяет выглядеть на 5 лет моложе. Если не можете справиться сами, обратитесь к профессиональному визажисту.

Мышление

Наши мысли и высказывания способны как прибавить возраст, так и уменьшить. И дело тут не в молодежном сленге, а скорее в позитивном взгляде на жизнь.
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Теги:
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