Немецкий стандарт: чувственные красавицы Германии

Существует распространенное мнение, что немецкие женщины не отличаются красотой. Особенно глубоко оно укоренилось в славянских странах. Однако мировые тенденции не согласны с этим спорным утверждением. Самые обольстительные немки — в галерее «Рамблера».

Возможно, мнение о невзрачности немецких женщин стало своеобразной реакцией на тяжелые отношения между Германией и славянскими странами в XX веке. А может быть, на стереотип о «непривлекательности» повлияло и другое отношение немок к своей внешности.

Действительно, женщины Германии не увлекаются макияжем и маникюром, не одеваются на улицу как на подиум, предпочитая естественность и удобство, поэтому вместо платьев и каблуков — джинсы, толстовки, кроссовки. Зато благодаря спорту, натуральной пище и здоровому образу жизни, немки дольше сохраняют стройность и свежесть кожи и часто выглядят лучше наших соотечественниц после 50 лет. А может быть, все дело в зимней красоте немецких девушек, непривычной в славянских широтах.