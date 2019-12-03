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Немецкий стандарт: чувственные красавицы Германии 

Рамблер 1 час назад
Существует распространенное мнение, что немецкие женщины не отличаются красотой. Особенно глубоко оно укоренилось в славянских странах. Однако мировые тенденции не согласны с этим спорным утверждением. Самые обольстительные немки — в галерее «Рамблера».
Возможно, мнение о невзрачности немецких женщин стало своеобразной реакцией на тяжелые отношения между Германией и славянскими странами в XX веке. А может быть, на стереотип о «непривлекательности» повлияло и другое отношение немок к своей внешности.
Действительно, женщины Германии не увлекаются макияжем и маникюром, не одеваются на улицу как на подиум, предпочитая естественность и удобство, поэтому вместо платьев и каблуков — джинсы, толстовки, кроссовки. Зато благодаря спорту, натуральной пище и здоровому образу жизни, немки дольше сохраняют стройность и свежесть кожи и часто выглядят лучше наших соотечественниц после 50 лет. А может быть, все дело в зимней красоте немецких девушек, непривычной в славянских широтах.
Вопреки всем этим клише мировая индустрия красоты давно обратила внимание на холодных немецких красавиц. Достаточно сказать, что в когорту супермоделей всех времен входят немки Клаудия Шиффер, Верушка, Надя Ауэрман, Хайди Клум и другие.
Видео дня. Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Женский форум5 
Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Красота , Фото , Хайди Клум , Клаудия Шиффер
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