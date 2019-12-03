Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Любовь
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Здоровье
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
Еда
Что делать, если все время мерзнут ноги
Что делать, если все время мерзнут ноги
Здоровье

Как защитить кожу от холода зимой 

Harper’s Bazaar 30 минут назад
Как защитить кожу от холода зимой
Фото: Depositphotos
Ни для кого не секрет, что в холодное время года кожа особенно подвержена сухости и раздражению. Основная причина — низкая влажность воздуха. Изменить климат нам, конечно, не под силу, а вот составить правильный уход за кожей — вполне. Рассказываем, почему зимой у нас такая сухая кожа, и как дерматологи предлагают решать эту проблему.
  • Увлажняйте кожу регулярно. Подбирайте средство в соответствии с вашим типом кожи и следите за тем, чтобы кожа была увлажнена 24 часа в сутки.
  • Уделяйте внимание одежде. Зимой мы надеваем на себя как можно больше одежды, что не самым лучшим образом сказывается на нашей коже. Следите за тем, из каких материалов изготовлены вещи, особенно те, что касаются непосредственно кожи. Помните, синтетика не только скорее вызовет раздражение, но и греет она хуже натуральных тканей.
  • Не забывайте про увлажнение губ. Бальзам для губ всегда должен быть в вашей сумочке, особенно зимой. Используйте средства, в состав которых входят натуральные масла.
  • Шапка, шарф и перчатки — must-have на холодное время года. Кожа рук особенно подвержена сухости, поэтому постарайтесь не выходить на холод без перчаток. Про шапку тоже забывать не стоит, поскольку холодный сухой воздух неблагоприятно сказывается на здоровье кожи головы и волос.
  • Замерзли? Не спешите включать отопление на максимум — горячий воздух от батарей очень сильно сушит кожу и волосы. Оптимальным решением проблемы станет увлажнитель воздуха.
  • Самая опасная для кожи ошибка — горячая ванна. Как бы вы не любили согреться, лежа в горячей воде, от этой привычки лучше отказаться. Высокая температура воды сушит кожу и ведет к разрушению ее естественного защитного слоя. Используйте теплую воду и принимайте душ не более 10-15 минут.
  • После душа, пока кожа еще влажная, нанесите увлажняющее средство. Зимой лучше использовать плотные крема, чем легкие лосьоны. Откажитесь от энергичных обтираний полотенцем — они могут стать причиной мелких повреждений и раздражения кожи.
  • Пейте воду. Еще одна причина сухой кожи — обезвоживание. Летом мы сильнее испытываем жажду и пьем большое количество жидкости, чтобы охладиться. Зимой организм не посылает столь явных сигналов, и мы зачастую забываем о водном балансе организма. 1,5-2 литра воды в день — и вы сразу заметите прогресс.
Видео дня. Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Harper’s Bazaar: последние новости
Хайди Клум поделилась снимком, на котором позирует полностью обнаженной Хайди Клум поделилась снимком, на котором позирует полностью обнаженной Хейли Бибер в модной версии костюма Санта-Клауса Хейли Бибер в модной версии костюма Санта-Клауса Алое пальто и обувь не по погоде: Мелания Трамп превратила спуск по трапу в модное дефиле Алое пальто и обувь не по погоде: Мелания Трамп превратила спуск по трапу в модное дефиле
Женский форум 
Теги:
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ему нужно одно: как распознать секс без любви
Ему нужно одно: как распознать секс без любви 1
Как сжечь жир на животе перед Новым годом
Как сжечь жир на животе перед Новым годом 1
8 продуктов, которые люди едят из-за моды
8 продуктов, которые люди едят из-за моды 3
Что делать, если все время мерзнут ноги
Что делать, если все время мерзнут ноги 2
5 золотых правил истинной леди
5 золотых правил истинной леди 1
Видео
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
00:27
«Похоже, пьет»: Ковальчук показала видео
Звёзды
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
03:13
Звезды 1990-х, которые пропали со сцены
Звёзды
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
04:47
Кто из российских звезд «продался» мошенникам
Звёзды
Киркоров не пожалел миллиона на дочь
00:46
Киркоров не пожалел миллиона на дочь
Дети Звёзды
Как избавиться от темных пятен в области подмышек
02:14
Как избавиться от темных пятен в области подмышек
Красота Здоровье
67-летний Рурк закрутил роман с юной россиянкой
02:49
67-летний Рурк закрутил роман с юной россиянкой
Любовь Звёзды
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
00:43
Кончаловский рассказал о состоянии дочери Маши
Звёзды
Что делать, если все время мерзнут ноги
01:59
Что делать, если все время мерзнут ноги
Здоровье
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
02:57
Татьяну Веденееву не интересуют альфонсы
Звёзды
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
01:18
«Губы дьявола»: чем грозит процедура
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение