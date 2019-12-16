Как француженка зарабатывает на купальниках

Модель и блогер Матильда Танто прославилась благодаря своему Instagram. "Рамблер" рассказывает как она пришли к тому, чтобы зарабатывать в социальных сетях. В своем блоге девушка регулярно делится советами по уходу за собой и своими тренировками.

У Матильды четыре миллиона подписчиков, и она совсем не похожа на стереотипную француженку. У девушки красивая фигура, тонкие черты лица, но она не ест багеты с круассанами, а еще постоянно загорелая. Сначала она создала свой блог, потом ее заметили модельные агенты. Благодаря своей работе она смогла посмотреть мир и завоевать много новых подписчиков, а теперь у нее собственный бизнес.

Сегодня Танто практически не занимается моделингом. Девушка основала свой бренд купальников и рекламирует его на себе. На ней идеально сидят все модели, что и привлекает новых клиентов. В своем блоге она рассказывает о том, как правильно ухаживать за собой и своим телом, а еще делится питанием и тренировками.