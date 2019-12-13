Какие части тела выдают ваш реальный возраст

Многие женщины со временем начинают скрывать свой реальный возраст. Но как бы они не пытались омолодиться с помощью косметологии, есть три места на теле прекрасного пола, которые так или иначе их выдадут — «Рамблер» расскажет об этих частях тела подробнее.

Шея

Шея — первое место, которое выдает реальный возраст женщины. И дело не в кольцах Венеры, которые у многих представительниц прекрасного пола есть с юности, а в том, что с возрастом кожа на шее становится дряблой. Поэтому еще с подросткового возраста нужно увлажнять не только лицо, но и шею, чтобы как-то замедлить этот процесс. Или прятать эту область с помощью кофт с высоким горлом или платков.

Колени

Знаменитая Коко Шанель не раз говорила, что женщинам нужно прятать свои колени. И дело не столько в эстетике, сколько в том, что колени показывают возраст прекрасного пола. Современная косметология нашла способ это исправить — ботокс в колени. Далеко не все решаются на эту процедуру. Если женщина все же хочет выглядеть в глазах окружающих моложе, то она всегда может надеть платья и юбки, которые ниже колен.

Руки

К сожалению, возрастные руки невозможно чем-либо скрыть. Даже если у женщины лицо без единой морщинки, то руки все равно покажут реальной возраст женщины. Но все же процесс старения рук можно замедлить — использовать правильный уход.