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5 секретов укладки от француженок, которые стоит перенять 

SM News 3 часа назад
5 секретов укладки от француженок
Фото: SM News
Француженки умеют добиваться легкого воздушного объема: создается эффект "проснулась и вышла на улицу". Кажется, что женщина совсем не трудилась над своей прической, но это не так.
Раскрываем все секреты.

Кондиционер для волос

Француженки никогда не пропускают второй этап мытья головы и пользуются кондиционерами. Благодаря питательным свойствам волосы сохраняют свой природный блеск и здоровье.

Микрофибра

Влажные волосы очень хрупкие и требуют бережного отношения. Полотенце из микрофибры поможет сохранить красоту волос без повреждений.

Индивидуальность

При выборе ухаживающих и укладочных средств ориентируйтесь на свои индивидуальные особенности: кудрявые волосы требуют глубокого увлажнения, сухие и ломкие — питания. Базовый уход очень важен для внешнего вида стрижки.

Естественная укладка

Француженки предпочитают высушивать волосы естественным путем. При создании локонов не используют плойку, а заворачивают волосы в жгуты. Получаются воздушные и небрежные кудри.

Кончики волос

При создании небрежных волн не забывают о кончиках, которые следует чуть выпрямить, иначе не получится эффект натуральности.
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