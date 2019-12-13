Как выглядит самая гибкая девушка в мире

Уроженка Набережных Челнов покоряет мир своей фантастической гибкостью. Самая пластичная красавица в мире — в галерее «Рамблера».

Юлия Гюнтель с детства отличалась невероятной подвижностью связок. Девочка занималась в цирковой студии, потом освоила гимнастику. В 16 лет Юлия уехала в Германию, где продолжила развивать свой дар. Она вышла замуж, потом развелась и создала популярный фетиш-проект Zlatexa. В Сети она взяла себе имя Злата и начала публиковать роскошные снимки, на которых принимала самые причудливые позы.

Легко преодолевая все законы биологии, Юлия позирует в латексных нарядах, которые только подчеркивают пластичность ее тела. Есть платный сайт, где можно увидеть соблазнительные видео девушки и общедоступный аккаунт в соцсетях. На ее страницу подписаны уже 29 тысяч человек.

Юлия вошла в Книгу рекордов Гиннеса как человек, который может полностью поместиться в коробку размером в пятьдесят сантиметров. Кстати, девушка прошла исследование, которое подтвердило, что ее связки сохраняют гибкость, свойственную только детям.