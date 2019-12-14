«Живая надувная кукла» чуть не умерла после инъекций

Мария Магдалина из Торонто потратила около $100 тыс. на пластические операции, которые должны помочь ей стать похожей на надувную куклу.

24-летняя Мария Магдалина хотела заполучить самую большую вагину в мире и делала инъекции жира в эту чувствительную область.

@xomaryn

Я почти умерла во время процедуры, мне пришлось сделать два переливания крови. Врач сказал, что я потеряла много крови, была очень бледная, он сам думал, что я умру. Меня тошнило неделю, я думаю, у меня была аллергия на перелитую кровь,

Я почти умерла во время процедуры, мне пришлось сделать два переливания крови. Врач сказал, что я потеряла много крови, была очень бледная, он сам думал, что я умру. Меня тошнило неделю, я думаю, у меня была аллергия на перелитую кровь,

— цитирует девушку The Sun.

Сейчас Мария Магдалина чувствует себя гораздо лучше, хотя после инъекций жира у нее все еще не до конца прошли осложнения, и теперь ее вагина выглядит несимметрично. «Я переживаю за одну из сторон, она продолжает расти», — говорит любительница пластики, добавляя, что новые формы ее вдохновили — теперь она рисует с помощью вагины. Рисунки показывать девушка пока стесняется. Напомним, первую операцию она перенесла всего три года назад, и с тех пор не только покрыла все тело татуировками, но также изменила форму щек и губ, сделала ринопластику и маммопластику, исправила зубы и многократно увеличивала губы и ягодицы.