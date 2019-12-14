Девушку-полицейского затравили за откровенные фото

Пользователи соцсетей бурно обсуждают обнаженные снимки екатеринбурженки Дианы Тавкаловой. Девушка выкладывает фотографии в форме с погонами и совсем откровенные снимки. У нее есть несколько страниц под вымышленными именами. Полиция Екатеринбурга выясняет, действительно ли красотка — сотрудница МВД

Пост о том, что опубликованные предполагаемой полицейской фотографии возмутили пользователей сети, был опубликован в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте». Девушка размещала на своей странице откровенные снимки в купальнике вперемежку с фотографиями в полицейской форме.

Диана Тавкалова/Vk

Кроме того, она вела трансляции, во время которых ругалась матом, а рядом находился ее ребенок. Некоторые пользователи также предположили, что она могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В свердловском главке полиции рассказали «Комсомольской правде», что сейчас пытаются выяснить, является ли девушка сотрудницей МВД. «Во все территориальные ОВД направлены ее фото, но на данный момент говорить, что женщина стопроцентно является сотрудницей МВД, было бы преждевременно», — пояснил полковник Валерий Горелых

Диана Тавкалова/Vk

Он добавил, что если подтвердится принадлежность девушки к органам внутренних дел, в отношении нее последуют «адекватные меры реагирования». «С таким поведением ей однозначно не место в рядах полиции, а где-нибудь на свиноферме, хрюшкам хвосты крутить и отходы жизнедеятельности за ними убирать. Впрочем, хороший хозяйственник и туда бы ее не принял и был абсолютно прав», — заявил он.