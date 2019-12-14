Выбрана «Мисс мира-2019»

В Лондоне выбрали новую "Мисс мира". Ей стала 23-летняя жительница Ямайки Тони-Энн Сингх. "Рамблер" узнал, как она живет и чем занимается.

Это не первый раз, когда в конкурсе побеждает представительница этой страны. Девушки из Ямайки становились "Мисс мира" уже три раза, последний раз корона была получена в 1993 году.

Девушка еще учится в Университете во Флориде, США. Она изучает психологию и проводит гендерные исследования, а в будущем планирует связать жизнь с медициной. Кроме того, она работает в центре помощи женщинам и помогает тем, кто сбился с пути: матерям-одиночкам, молодым мамам и другим девушкам. На конкурсе Сингх заявила, что будет помогать женщинам и добиваться их права на образование.

Тони-Энн занимается благотворительностью, ведет свой блог и профессионально поет. Она училась этому мастерству, и теперь может исполнять оперные арии.