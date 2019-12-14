Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ургант случайно раскрыл секрет Лазарева
Ургант случайно раскрыл секрет Лазарева
Звёзды
"Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя"
"Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя"
Любовь
Почему кажется, что за нами следят
Почему кажется, что за нами следят
Психология
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Дети

Выбрана «Мисс мира-2019» 

Рамблер 44 минуты назад
В Лондоне выбрали новую "Мисс мира". Ей стала 23-летняя жительница Ямайки Тони-Энн Сингх. "Рамблер" узнал, как она живет и чем занимается.
Это не первый раз, когда в конкурсе побеждает представительница этой страны. Девушки из Ямайки становились "Мисс мира" уже три раза, последний раз корона была получена в 1993 году.
Девушка еще учится в Университете во Флориде, США. Она изучает психологию и проводит гендерные исследования, а в будущем планирует связать жизнь с медициной. Кроме того, она работает в центре помощи женщинам и помогает тем, кто сбился с пути: матерям-одиночкам, молодым мамам и другим девушкам. На конкурсе Сингх заявила, что будет помогать женщинам и добиваться их права на образование.
Тони-Энн занимается благотворительностью, ведет свой блог и профессионально поет. Она училась этому мастерству, и теперь может исполнять оперные арии.
Видео дня. Картошка, которая может отравить
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ургант случайно раскрыл секрет Лазарева
Ургант случайно раскрыл секрет Лазарева
«Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя»
«Пусть эти деньги спасут хотя бы тебя» 3
Почему кажется, что за нами следят
Почему кажется, что за нами следят
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Фразы родителей, превращающие детей в одиночек
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Колин Ферт разводится после 22 лет брака 1
Видео
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
00:29
Опубликовано новое видео о состоянии Заворотнюк
Звёзды
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
01:05
«Вовремя подлизнула старичку, все просчитала»
Звёзды
Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой
01:00
Что связывает Киркорова с детьми Стоцкой
Звёзды
Волочкова шокировала поклонников
00:46
Волочкова шокировала поклонников
Звёзды
Девушка похудела, чтобы стать лучше в сексе
02:18
Девушка похудела, чтобы стать лучше в сексе
Здоровье
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
08:55
Эксперимент, доказывающий, что свобода выбора это миф
Психология
Что нужно для лучшего плова
04:06
Что нужно для лучшего плова
Еда
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
10:35
Роскошная жизнь деток арабских шейхов
Дети
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
03:22
Растения, которые надо сажать прямо сейчас
Дом и сад
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
00:46
Игрушки с мужскими половыми органами возмутили мам
Дети Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение