Каким должен быть женский бодибилдинг

Женский бодибилдинг начинался с борьбы за прекрасные пропорции. Как выглядит идеальная девушка-культурист сейчас?

Долгое время на арене женского культуризма идет нескончаемый спор. С одной стороны баррикад находятся девушки, напоминающие по комплекции моделей, с другой — мышечные «железные леди». Грация против глубокого рельефа, восхитительные пропорции против массы — многие годы ни одной из сторон не удавалось добиться подавляющего преимущества, хотя поначалу пальма первенства по праву принадлежала «моделям», и тот момент сейчас принято называть золотым веком женского бодибилдинга.

Годы грации

1. Лиза Лайон

Удивительное по красоте и изяществу тело Лизы Лайон, которое сейчас сочтут недостаточно прокачанным даже на чемпионате по фитнес-бикини, долгое время было эталоном для всех тренирующихся девушек. Именно Лиза стала первой всемирно известной культуристкой. В институте она серьезно увлеклась кэндо-фехтованием, основанном на самурайской технике. Спорт давался Лизе с трудом, и в первую очередь из-за слабого верха. Исправлять ситуацию девушка начала с помощью железа. Она не только стала сильнее, но и построила себе изумительное тело, красивое и пропорциональное.

BigPikcha.ru

Именно Лиза придумала демонстрировать мышцы, применяя танцевальные движения. Это добавляло еще большей грации ее изящной фигуре с параметрами 93-61-89 и весом 54 кг при росте 162 см. Кстати, именно Лиза первой из культуристок снялась для журнала Playboy.

2. Рэйчел Маклиш

BigPikcha.ru

Другая красотка — изящная Рэйчел Маклиш — завоевала золото «Олимпии» в 1980-м и 1982 годах, а также была второй в 1981-м и 1984-м. Девушка с детства занималась балетом, однако в средней школе серьезно отвлеклась от него и вернулась к своему хобби только в 17 лет. Мечтать о большой сцене было уже поздно, но энергия у девушки била ключом, и Рейчел подалась в «железный» спорт. Соревновательная карьера на крупных чемпионатах длилась недолго. Это был своего рода феномен: на фоне остальных участниц Маклиш больше напоминала модель, чем спортсменку.

Курс на массу

BigPikcha.ru

3. Кори Эверсон

В жизни будущей чемпионки и легенды бодибилдинга Кори Эверсон в 1981 году случилось страшное — в трех главных венах ее левой ноги обнаружились тромбы. Избежать фатальных последствий помогла отличная физическая подготовка, помноженная на кучу табу. В частности, врачи запретили ей рожать, а фитнес навсегда стал жизненной необходимостью, помогающей предотвратить рецидив.

Стальная сила воли, как и потрясающая генетика, входили в «базовую комплектацию» Кори. В 1984 году она положила конец эре полумоделей-полуспортсменок в мире бодибилдинга и прочно обосновалась на вершине пьедестала. Ее соревновательную карьеру, которая будет продолжаться шесть лет, можно назвать настоящей эпохой, за время которой обозначатся будущие тренды. Удивительная Кори каждый год из этих шести неизменно выигрывала золото «Олимпии».

Четыре всадника женского фитнес-апокалипсиса

BigPikcha.ru

4. Ленда Мюррей

Эверсон завершила карьеру в 1989 году, положив конец золотому веку женского бодибилдинга. Новые требования и брутальная эстетика массивности постепенно укладывали на лопатки изящество и гармонию пропорций. Следующей чемпионкой «Олимпии» стала американка Ленда Мюррей, которую журнал Muscle and Fitness как-то назвал прообразом женщин будущего. Мюррей не сходила с олимпа на протяжении восьми лет подряд.

В 1996-м ее сдвинула на вторую ступень пьедестала Ким Чижевски. Целеустремленная и очень позитивная спортсменка шесть раз брала золото, а потом совершенно неожиданно ушла в новую, более лайтовую категорию — бодифитнес. Публике понравилось это превращение в миниатюрную барышню, однако на данном поприще Ким не добилась существенных достижений.

5. Айрис Кайл

Пока Чижевски и Мюррей спорили за золото, за их плечами стремительными темпами прогрессировала Айрис Кайл. В какой-то момент она расцвела так, что и по сей день Кайл никто не может подвинуть с вершины. В этом году Айрис исполнится 41, и это не предел, ведь та же Мюррей завершила карьеру в 42 года. Кто же придет на смену Айрис? Вероятнее всего, вслед за Кайл трон наследует румынская звезда Алина Попа, которой сейчас 36 лет. Она считается одной из самых сильных женщин-культуристок, и у нее есть все, чтобы взять золото «Олимпии».

BigPikcha.ru

Именно эти четыре спортсменки, вложившие в строительство своего тела немыслимые силы и огромное количество времени, привели к смене золотого века женского бодибилдинга на иную эпоху — время, когда дамы качают мышцы во имя массы и лишь во вторую очередь ради пропорций. Готовые на многое, они внушают невероятное уважение, но искажают само понятие женского фитнеса в нереальных масштабах.

Кровью и потом. Трудоголики

6. Ларисса Рейс

Последствия трансформации девушек ради золотой медали восхищали, ужасали, поражали и устрашали, однако не выполняли изначально самой важной функции: популяризации спорта среди женщин. Глядя на Мюррей, Чижевски или Кайл, дамы, узревшие перед собой табличку «тренажерный зал», опасливо ускоряли шаг, опасаясь, что одно лишь нахождение возле такого места заставит бицепс прогрессировать. Чтобы как-то поправить ситуацию, появилась облегченная секси-версия женского бодибилдинга — бодифитнес. На «Олимпии» она стартовала в 2003 году и подарила миру совершенно иной формат спортсменок.

BigPikcha.ru

Они не такие прокачанные, как старшие сестры, гораздо менее рельефные, а еще ходят по сцене на каблуках, сверкают белозубой улыбкой и сияют смазанным маслом внушительным бюстом. Яркая представительница бодифитнеса — Ларисса Рейс.

Сексуальная блондинка, в прошлом звезда эротических журналов, она не является обладательницей серьезных титулов, однако невероятно известна в своей среде. И конечно, эти девушки пользуются куда большей популярностью среди мужчин, чем женщины-бодибилдеры.

Сделали ли спортсменки формации Рейс женский фитнес менее пугающим? Однозначно. Стал ли он более привлекательным для среднестатистической барышни? Вряд ли. Ларисса демонстрирует форму, которая далась ей кровью, потом, мозолями и фактически ежедневными тренировками. Итого: фигура, которая по-прежнему не соответствует представлению большинства о женственности. Более того, попросту недостижимая для обычной девушки.

Эпоха фитоняшек

7. Наталья Мело

Мало кому по душе этот термин, у многих он вообще вызывает ассоциацию с лечебными чаями. И тем не менее девушки, которых называют фитоняшками, стали целым пластом спортивной культуры, расцвет которой начался в 2011 году, с появления на «Олимпии» номинации «фитнес-бикини».

BigPikcha.ru

В меру мышечные и почти нерельефные конкурсантки были призваны окончательно поставить точку в спорах на тему результатов женской работы в «качалке». Подтянутое тело, подкачанная попа, но не более того. Даже кубики на животе могли отнять баллы, как и явная сепарация мышц. Тренировки едва ли можно было назвать тяжкой работой, некоторые девушки занимались год или два, после чего попадали на крупные соревнования.

Одна из самых ярких представительниц номинации — Наталья Мело, обладательница золотой статуэтки «Олимпии», начала побеждать на соревнованиях, имея за плечами любительское спортивное прошлое и несколько месяцев занятий в зале. Девушка была олицетворением того, как может выглядеть любая домохозяйка, обладающая неплохими пропорциями и тратящая на тренировки несколько часов в неделю.

В первые годы соревновательной карьеры Мело часто называли бразильской ланью, сейчас все чаще фигурирует словосочетание «поджарая лошадка». Девушка существенно выросла, а рельеф стал заметно глубже. Чем крупнее становилась Мело, тем ниже ставили ей оценки. Восходящая звезда фитнес-бикини ушла чуть в иную эстетику, а между тем появился новый образец женских спортивных тел.

8. Эшли Кальтвассер

Эшли Кальтвассер уже дважды стала чемпионкой «Олимпии». Грациозная, пропорциональная и изящная, она покорила судей и влюбила в себя весь тренирующийся мир. Даже появилась присказка: «Пока на пьедестале Эшли, за фитнес-бикини можно не тревожиться». По сравнению с прошлым годом Кальтвассер немного подросла. Погонится ли она за массой, остается только гадать.

BigPikcha.ru

Спорить о вкусах можно долго, но одно можно утверждать точно: такое словосочетание, как «фитнес головного мозга», надолго обоснуется в современных реалиях, вытеснив первичную задачу ЗОЖ — физкультуру и правильное питание ради поддержания хорошей формы и отличного самочувствия. С одной стороны, оно и неплохо, ведь «качалка» — превосходная альтернатива клубам и избыточному употреблению алкоголя. Главное, чтобы прокачка дельтовидных, трапеций и, конечно же, ягодичных мышц не превратилась в единственный смысл жизни.