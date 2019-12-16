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Блогерша едва не сорвала кожу, снимая маску с лица 

Рамблер 1 час назад
На видео 20-летняя блогерша по имени Нэви из Канзаса (США) демонстрировала, как она использует маску для лица. Это была маска в виде плёнки, которую после застывание необходимо снять. Как правило, подобные составы снимаются без проблем, но в ситуации с Нэви что-то пошло не так. Маска так плотно прилипла к коже, что девушка явно испытывала дискомфорт, пытаясь её отодрать. Она потратила около часа, чтобы удалить маску, но даже после этого некоторые участки остались неочищенными.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как женщины сами достают малыша из себя во время родов. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Красота , Видео
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