Блогерша едва не сорвала кожу, снимая маску с лица 

На видео 20-летняя блогерша по имени Нэви из Канзаса (США) демонстрировала, как она использует маску для лица. Это была маска в виде плёнки, которую после застывание необходимо снять. Как правило, подобные составы снимаются без проблем, но в ситуации с Нэви что-то пошло не так. Маска так плотно прилипла к коже, что девушка явно испытывала дискомфорт, пытаясь её отодрать. Она потратила около часа, чтобы удалить маску, но даже после этого некоторые участки остались неочищенными.
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