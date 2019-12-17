Спим на шелке: для гладкой кожи и блестящих волос

Спим на шелковых наволочках: для гладкой кожи и блестящих волос

Во время сна на хлопковых или льняных наволочках за счет шероховатости ткани кожа подвергается заломам. А это верный путь к появлению морщин. Волосы тоже не в восторге: начинают магнититься, повреждаться.

Главное преимущество шелкового белья перед другими тканями — гладкость. Оно состоит из длинных прочных «отполированных» нитей, которые обеспечивают идеальное скольжение кожи и волос. Эти нити производят гусеницы тутового шелкопряда. Процесс создания полотна длительный и трудоемкий, поэтому натуральный шелк стоит недешево.