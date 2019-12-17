Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названа вышедшая из моды популярная одежда
Названа вышедшая из моды популярная одежда
Мода
Когда мужчина контролирует вашу жизнь
Когда мужчина контролирует вашу жизнь
Психология
Названы главные тренды 2020 года в диетологии
Названы главные тренды 2020 года в диетологии
Здоровье
Основные признаки слабого характера
Основные признаки слабого характера
Психология

Спим на шелковых наволочках: для гладкой кожи и блестящих волос 

Yellmed 1 час назад
Спим на шелке: для гладкой кожи и блестящих волос
Фото: Pixabay
Во время сна на хлопковых или льняных наволочках за счет шероховатости ткани кожа подвергается заломам. А это верный путь к появлению морщин. Волосы тоже не в восторге: начинают магнититься, повреждаться.
Главное преимущество шелкового белья перед другими тканями — гладкость. Оно состоит из длинных прочных «отполированных» нитей, которые обеспечивают идеальное скольжение кожи и волос. Эти нити производят гусеницы тутового шелкопряда. Процесс создания полотна длительный и трудоемкий, поэтому натуральный шелк стоит недешево.
Перечислим основные причины, по которым стоит спать на шелковых наволочках:
  • Шелковая ткань не оставляет отпечатков на лице. Поэтому любители спать «лицом в подушку» могут не беспокоиться за состояние кожи после сна.
  • Шелковые наволочки не сушат кожу, сохраняют необходимый уровень влаги за счет содержащихся в ткани натуральных компонентов — белка и аминокислот.
  • Лен и хлопок любят «воровать» нанесенные уходовые средства. Плотная текстура шелка не позволит впитаться ночному крему в ткань: он сможет увлажнить кожу, а не белье.
  • Шелк гипоаллергенен. Эту ткань не любят бактерии и пылевые клещи. Если отдавать предпочтение белью из шелка, менять его каждую неделю, можно забыть о раздражении и прыщах.
  • Шелковые наволочки нравятся волосам. Во время сна локоны чувствуют себя прекрасно: не электризуются, не заламываются и не путаются. К тому же шелк имеет уникальную способность — отдает свой благородный блеск волосам.
  • Стилисты советуют спать на шелковом постельном бель, чтобы укладка продержалась до следующего дня.
Видео дня. Сын Валерии попал в три ДТП за неделю
<