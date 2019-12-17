Спим на шелке: для гладкой кожи и блестящих волос

Во время сна на хлопковых или льняных наволочках за счет шероховатости ткани кожа подвергается заломам. А это верный путь к появлению морщин. Волосы тоже не в восторге: начинают магнититься, повреждаться.
Главное преимущество шелкового белья перед другими тканями — гладкость. Оно состоит из длинных прочных «отполированных» нитей, которые обеспечивают идеальное скольжение кожи и волос. Эти нити производят гусеницы тутового шелкопряда. Процесс создания полотна длительный и трудоемкий, поэтому натуральный шелк стоит недешево.
Перечислим основные причины, по которым стоит спать на шелковых наволочках:
- Шелковая ткань не оставляет отпечатков на лице. Поэтому любители спать «лицом в подушку» могут не беспокоиться за состояние кожи после сна.
- Шелковые наволочки не сушат кожу, сохраняют необходимый уровень влаги за счет содержащихся в ткани натуральных компонентов — белка и аминокислот.
- Лен и хлопок любят «воровать» нанесенные уходовые средства. Плотная текстура шелка не позволит впитаться ночному крему в ткань: он сможет увлажнить кожу, а не белье.
- Шелк гипоаллергенен. Эту ткань не любят бактерии и пылевые клещи. Если отдавать предпочтение белью из шелка, менять его каждую неделю, можно забыть о раздражении и прыщах.
- Шелковые наволочки нравятся волосам. Во время сна локоны чувствуют себя прекрасно: не электризуются, не заламываются и не путаются. К тому же шелк имеет уникальную способность — отдает свой благородный блеск волосам.
- Стилисты советуют спать на шелковом постельном бель, чтобы укладка продержалась до следующего дня.