Модель Деми Роуз родилась в Бермингеме. Девушке всего 25 лет, а она уже прославилась на весь мир как "британская копия Ким Кардашьян ". "Рамблер" рассказывает, как она живет и чем зарабатывает на жизнь.

Девушка завела аккаунт в Instagram, когда ей было 18 лет. Позже ее заметили представители рекламного агентства, которые предложили ей сотрудничество с модными брендами. И тогда Роуз начала свой путь к славе. Сейчас количество подписчиков достигает 12 миллионов, а поклонники преследуют ее на улицах.

В 2015 году она уехала в Америку, где снималась в реалити-шоу. Девушку сразу же заметили не только простые зрители, но и рекламодатели, фотографы и модельные агентства. Так Роуз стала моделью, несмотря на свой рост в 157 сантиметров.

Сама британка отрицает наличие пластических операций и говорит, что ее тело — результат тренировок, генетики и правильного питания. Девушка ходит в тренажерный зал 3-4 раза в неделю и питается по собственному диетическому меню.