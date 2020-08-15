Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живет «британская Ким Кардашьян» 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Модель Деми Роуз родилась в Бермингеме. Девушке всего 25 лет, а она уже прославилась на весь мир как "британская копия Ким Кардашьян". "Рамблер" рассказывает, как она живет и чем зарабатывает на жизнь.
Девушка завела аккаунт в Instagram, когда ей было 18 лет. Позже ее заметили представители рекламного агентства, которые предложили ей сотрудничество с модными брендами. И тогда Роуз начала свой путь к славе. Сейчас количество подписчиков достигает 12 миллионов, а поклонники преследуют ее на улицах.
В 2015 году она уехала в Америку, где снималась в реалити-шоу. Девушку сразу же заметили не только простые зрители, но и рекламодатели, фотографы и модельные агентства. Так Роуз стала моделью, несмотря на свой рост в 157 сантиметров.
Сама британка отрицает наличие пластических операций и говорит, что ее тело — результат тренировок, генетики и правильного питания. Девушка ходит в тренажерный зал 3-4 раза в неделю и питается по собственному диетическому меню.
Видео дня. Признаки, выдающие неудовлетворенную женщину
Женский форум 33
Красота , Фото , Пластические операции , Ким Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Опять юбку забыла»: Бузова блеснула «прелестями»
«Опять юбку забыла»: Бузова блеснула «прелестями»
Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
Гагарина в мини-бикини блеснула красивой грудью
Хоркина в бикини блеснула формами на яхте
Хоркина в бикини блеснула формами на яхте
Видео
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Сколько микропластика съедает человек каждый год
10:00
Сколько микропластика съедает человек каждый год
Здоровье
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
00:36
Сын погибшего Децла пошел по стопам отца
Звёзды Дети
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
00:56
Красавица-модель оказалась бывшим парнем
Красота Звёзды
История любви Авербуха и Арзамасовой
00:16
История любви Авербуха и Арзамасовой
Звёзды
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
00:38
«Это дикость!»: Глызин о смерти Легкоступовой
Звёзды
Первоклашек лишили праздничных линеек
00:19
Первоклашек лишили праздничных линеек
Дети
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
04:11
Вещи, которые нужно вычистить перед визитом гостей
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение