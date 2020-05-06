Светлана Масс выиграла конкурс "Миссис бабушка вселенная", где соревнуются женщины в возрасте. "Рамблер" рассказывает, как этой женщине удается в свои 60 выглядеть лучше, чем многие в 20.

Светлана Гасс родилась и выросла на Украине. В молодости она выучилась на модельера-конструктора и финансиста. Сейчас она живет в Одессе и владеет салоном красоты. У нее есть дочь и маленький внук, которого бабушка очень любит.

Заявку на конкурс красоты подала ее дочь, а сама Светлана не была в курсе. Когда она узнала, что прошла отборочный этап, очень удивилась. В конце концов она согласилась принять участие в конкурсе и вернулась с короной.

"Мне даже смешно, что я пенсионерка"

Естественно, многие журналы спрашивают у женщины, как ей удается так хорошо выглядеть. У нее есть только один ответ: правильное питание, активный образ жизни и любовь к себе и миру.