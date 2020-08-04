Известная модель, демонстрирующая купальники и нижнее белье, стала популярной благодаря интернету. Она делится подробностями личной жизни, публикует красивые фотографии в соцсетях и продолжает увеличивать армию фанатов по всему миру. Шантель Залес и не думала о том, что станет настолько популярной, когда заводила страницу в Instagram. Но слава нашла ее сама. Девушка занималась спортом и йогой и показывала фото подписчикам, ее заметили крупные бренды и издательства. Так, Шантель попала на обложки журналов Maxim, For Him Magazine.