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Как девочка из интернета попала на обложки журналов

Катя Кобышева
7 часов назад
Женский форум44
Известная модель, демонстрирующая купальники и нижнее белье, стала популярной благодаря интернету. Она делится подробностями личной жизни, публикует красивые фотографии в соцсетях и продолжает увеличивать армию фанатов по всему миру. Шантель Залес и не думала о том, что станет настолько популярной, когда заводила страницу в Instagram. Но слава нашла ее сама. Девушка занималась спортом и йогой и показывала фото подписчикам, ее заметили крупные бренды и издательства. Так, Шантель попала на обложки журналов Maxim, For Him Magazine.
Известная модель, демонстрирующая купальники и нижнее белье, стала популярной благодаря интернету.
1/10 Известная модель, демонстрирующая купальники и нижнее белье, стала популярной благодаря интернету.
Фото: @chantelzales
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Она делится подробностями личной жизни, публикует красивые фотографии в соцсетях и продолжает увеличивать армию фанатов по всему миру.
2/10 Она делится подробностями личной жизни, публикует красивые фотографии в соцсетях и продолжает увеличивать армию фанатов по всему миру.
Фото: @chantelzales
Шантель Залес и не думала о том, что станет настолько популярной, когда заводила страницу в Instagram.
3/10  Шантель Залес и не думала о том, что станет настолько популярной, когда заводила страницу в Instagram.
Фото: @chantelzales
Но слава ее нашла сама.
4/10 Но слава ее нашла сама.
Фото: @chantelzales
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Девушка занималась спортом и йогой.
5/10 Девушка занималась спортом и йогой.
Фото: @chantelzales
Показывала фото подписчикам.
6/10 Показывала фото подписчикам.
Фото: @chantelzales
Ее заметили крупные бренды и издательства.
7/10 Ее заметили крупные бренды и издательства.
Фото: @chantelzales
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Так, Шантель попала на обложки Maxim, For Him Magazine и других журналов.
8/10 Так, Шантель попала на обложки Maxim, For Him Magazine и других журналов.
Фото: @chantelzales
Сейчас Шантель зарабатывает более 5 миллионов долларов в год и входит в десятку самых успешных instagram-моделей.
9/10  Сейчас Шантель зарабатывает более 5 миллионов долларов в год и входит в десятку самых успешных instagram-моделей.
Фото: @chantelzales
Кстати, она успела сняться в драме "Посредники" и ужастике "Пираньи 3D".
10/10 Кстати, она успела сняться в драме "Посредники" и ужастике "Пираньи 3D".
Фото: @chantelzales
Сейчас Шантель зарабатывает более 5 миллионов долларов в год и входит в десятку самых успешных instagram-моделей. Кстати, она успела сняться в драме "Посредники" и ужастике "Пираньи 3D".
В галерее "Рамблера" самые эффектные фотографии Шантель Залес.
Женский форум44
Красота,Фото,Красивые девушки
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