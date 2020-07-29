Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эффектные девушки выбирают байк 

Екатерина Ёлкина 32 минуты назад
Адреналин, скорость и свобода привлекают не только мужчин. Бесстрашные девушки выбирают мотоцикл и как средство передвижения, и как вид спорта. Зачем они это делают?
Во-первых, это красиво. Байкерская экипировка отлично подчеркивает фигуру. Но начинающим мотоциклисткам нужно быть готовыми к тому, что купить ее не так-то просто. Специализированные магазины по-прежнему ориентированы в основном на мужчин, ассортимент для женщин довольно узок. А если и есть что-то в линейке, то непременно будут розовые детали. Но где настоящие байкерши и где розовый?
Во-вторых, это смело. Девушка, севшая на байк, привлекает к себе внимание дерзостью, отвагой и силой характера. Тем не менее придется изрядно потрудится, чтобы доказать коллегам мужского пола, что девушки тоже чего-то стоят. Впрочем, как и в любой сфере.
И в-третьих, это опасно. Не нужно пренебрегать правилами дорожного движения и защитной экипировкой, чтобы веселые покатушки не обернулись трагедией.
В галерее "Рамблера" самые эффектные красотки, покорившие "железных коней".
Видео дня. Романы, о которых звезды предпочли забыть
Женский форум 74
Красота , Фото , Красивые девушки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голубкина поразила сходством с Андреем Мироновым
Голубкина поразила сходством с Андреем Мироновым
Дочь Меладзе показала нового бойфренда
Дочь Меладзе показала нового бойфренда
Кеосаян признался в романе с Ветлицкой
Кеосаян признался в романе с Ветлицкой
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
11:03
Эксперт раскрыл секреты сырной корочки
Еда
Почему Мирей Матье отказалась от личной жизни
03:16
Почему Мирей Матье отказалась от личной жизни
Звёзды
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Откуда берется плесень на хлебе
11:13
Откуда берется плесень на хлебе
Еда Здоровье
Выяснилось, что белая одежда не спасает от УФ-лучей
12:03
Выяснилось, что белая одежда не спасает от УФ-лучей
Здоровье Мода
Как отсутствие секса влияет на здоровье
02:18
Как отсутствие секса влияет на здоровье
Здоровье
Специалисты назвали самый полезный крыжовник
02:25
Специалисты назвали самый полезный крыжовник
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение