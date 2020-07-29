Адреналин, скорость и свобода привлекают не только мужчин. Бесстрашные девушки выбирают мотоцикл и как средство передвижения, и как вид спорта. Зачем они это делают?

Во-первых, это красиво. Байкерская экипировка отлично подчеркивает фигуру. Но начинающим мотоциклисткам нужно быть готовыми к тому, что купить ее не так-то просто. Специализированные магазины по-прежнему ориентированы в основном на мужчин, ассортимент для женщин довольно узок. А если и есть что-то в линейке, то непременно будут розовые детали. Но где настоящие байкерши и где розовый?

Во-вторых, это смело. Девушка, севшая на байк, привлекает к себе внимание дерзостью, отвагой и силой характера. Тем не менее придется изрядно потрудится, чтобы доказать коллегам мужского пола, что девушки тоже чего-то стоят. Впрочем, как и в любой сфере.

И в-третьих, это опасно. Не нужно пренебрегать правилами дорожного движения и защитной экипировкой, чтобы веселые покатушки не обернулись трагедией.

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