Для русского человека баня была и остается особым местом — здесь исцеляют не только тело, но и душу. Горячий пар помогает улучшить самочувствие, а хорошая компания поднимает настроение на недосягаемую высоту. Не случайно слова парить и парить различаются только ударением.

Высокая температура стимулирует сердцебиение, кровь начинает быстрее бежать по сосудам, в результате регулируется давление, причем у гипотоников оно может повышаться, а у гипертоников снижаться.

Горячий пар хорошо влияет на кожу, поры открываются и очищаются, не зря многие девушки берут с собой в баню любимые маски для лица. Баня усиливает эффект всех косметических средств.

Мышцы расслабляются, уходят зажимы и боль, особенно если париться с веником.

Тем не менее не стоит забывать об осторожности. В бане нельзя пить любой алкоголь, чтобы не нагружать чрезмерно сердце и не усиливать обезвоживание. После бани нужно обязательно восполнить запасы потерянной жидкости, как минимум выпить чаю, а лучше простой воды. Вопреки распространенному стереотипу в баню нельзя ходить, если появились симптомы простуды и гриппа, так можно только ускорить развитие болезни, а никак не предотвратить ее.

Самые эффектные фото банных процедур — в галерее "Рамблера".