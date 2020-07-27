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Как русские девушки лечатся в бане от всех болезней 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Для русского человека баня была и остается особым местом — здесь исцеляют не только тело, но и душу. Горячий пар помогает улучшить самочувствие, а хорошая компания поднимает настроение на недосягаемую высоту. Не случайно слова парить и парить различаются только ударением.
Высокая температура стимулирует сердцебиение, кровь начинает быстрее бежать по сосудам, в результате регулируется давление, причем у гипотоников оно может повышаться, а у гипертоников снижаться.
Горячий пар хорошо влияет на кожу, поры открываются и очищаются, не зря многие девушки берут с собой в баню любимые маски для лица. Баня усиливает эффект всех косметических средств.
Мышцы расслабляются, уходят зажимы и боль, особенно если париться с веником.
Тем не менее не стоит забывать об осторожности. В бане нельзя пить любой алкоголь, чтобы не нагружать чрезмерно сердце и не усиливать обезвоживание. После бани нужно обязательно восполнить запасы потерянной жидкости, как минимум выпить чаю, а лучше простой воды. Вопреки распространенному стереотипу в баню нельзя ходить, если появились симптомы простуды и гриппа, так можно только ускорить развитие болезни, а никак не предотвратить ее.
Самые эффектные фото банных процедур — в галерее "Рамблера".
Видео дня. Что нельзя делать после бани
Женский форум 66
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