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«Мне нравится грудь, бросающая вызов гравитации» 

Стелла Шмель 49 минут назад
Американка Руби Долл Сансет в свои 25 уже несколько раз успела побывать под ножом хирурга. Девушка точно знает, чего хочет. Ее мечта — стать похожей на многочисленных персонажей комиксов и комедий. Не обремененная умом леди с очень женственными формами — ее совершенный эталон:
Я всегда чувствовала себя именно так: экстремальная женственность. Мне нравится моя грудь, бросающая вызов гравитации".
Девушка отмечает, что не подражает кому-либо конкретно, но многое в ее новом облике заимствовано из футуристической эстетики бимбо — девушки, помешанные на своей красоте настолько сильно, что их не волнует больше ничего в жизни.
На свои операции девушка потратила в общей сложности 170 000 фунтов стерлингов, что составляет около 16 миллионов рублей. Руби отмечает, что ее никто не спонсировал, и все деньги она получила, работая вебкам-моделью и стриптизершей.
Руби считает, что ее внешний облик еще далек от идеала. В будущем она хочет продолжить увеличивать ягодицы и грудь.
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