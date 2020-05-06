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Дивы бурлеска сняли ролик с перевоплощением из домохозяек в роковых женщин 

Стелла Шмель 6 мая 2020
В Сети стал популярен челлендж с переодеванием и перевоплощением. Представители самых разнообразных субкультур и профессий объединяются, чтобы показать, что сидеть дома на самоизоляции не так уж и скучно, если действительно любить дело, которым занимаешься. Подробнее — на видео в материале "Рамблера".
Новый тренд поддержали и представители российского бурлеск-сообщества. Артисты на видео показывают, как из обычных домоседок и домоседов превращаются в настоящих див, готовых блистать и создавать атмосферу праздника прямо у себя в квартире.
Ролик быстро разлетелся по Сети и собрал уже множество восторженных комментариев.
Красота , Видео
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