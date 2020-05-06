В Сети стал популярен челлендж с переодеванием и перевоплощением. Представители самых разнообразных субкультур и профессий объединяются, чтобы показать, что сидеть дома на самоизоляции не так уж и скучно, если действительно любить дело, которым занимаешься. Подробнее — на видео в материале "Рамблера".

Новый тренд поддержали и представители российского бурлеск-сообщества. Артисты на видео показывают, как из обычных домоседок и домоседов превращаются в настоящих див, готовых блистать и создавать атмосферу праздника прямо у себя в квартире.

Ролик быстро разлетелся по Сети и собрал уже множество восторженных комментариев.