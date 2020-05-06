22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова, обладательница одних из самых больших губ в мире, увеличила их снова.

Девушка сделала как минимум 20 инъекций, чтобы походить на куклу Барби.

По словам студентки, 28 апреля она в очередной раз вколола в губы гиалуроновую кислоту. Иванова подчеркнула, что не собирается останавливаться и планирует и дальше менять свою внешность, в том числе увеличивать губы:

«Врачи считают, что мне пора остановиться, но я хочу, чтобы губы стали еще больше. Мой доктор согласен делать мне еще инъекции, но мне нужно подождать как минимум пару месяцев до следующей процедуры. Мне очень нравятся мои новые губы, несмотря на то что после инъекций мне тяжело есть. Не уверена, что у меня самые большие губы в мире, но, думаю, они одни из самых больших».

Девушка призналась, что с самого детства мечтала выглядеть как Барби. Однако, по мнению пользователей сети, Андреа больше похожа на Даффи Дак (селезень из мультфильма Looney Tunes) или на Лох-несское чудовище.