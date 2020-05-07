Одна из самых красивых российских спортсменок, как и миллионы людей во всем мире, проводит время в самоизоляции. Юлия Ефимова активно ведет страницу в Instagram и делится с поклонниками подробностями личной жизни, например, показывает, как плавать на кухне без бассейна, чтобы не потерять форму. Юлии отлично удается поддерживать мышцы в полной боевой готовности, а фанаты только радуются этому обстоятельству и каждый снимок встречают массой комплиментов и восторженных отзывов.

Напомним, что Юлия Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Она шесть раз становилась чемпионкой мира, семь раз выигрывала чемпионаты Европы, в 2012 году она заработала бронзовую медаль на олимпиаде в Лондоне, а 2016 году завоевала два серебра в Рио-де-Жанейро.

В галерее "Рамблера" — самые солнечные фотографии с российской красавицей, спортсменкой и чемпионкой.