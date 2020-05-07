Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живет самая спортивная россиянка на западном побережье США 

Екатерина Ёлкина 17 часов назад
Одна из самых красивых российских спортсменок, как и миллионы людей во всем мире, проводит время в самоизоляции. Юлия Ефимова активно ведет страницу в Instagram и делится с поклонниками подробностями личной жизни, например, показывает, как плавать на кухне без бассейна, чтобы не потерять форму. Юлии отлично удается поддерживать мышцы в полной боевой готовности, а фанаты только радуются этому обстоятельству и каждый снимок встречают массой комплиментов и восторженных отзывов.
Напомним, что Юлия Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Она шесть раз становилась чемпионкой мира, семь раз выигрывала чемпионаты Европы, в 2012 году она заработала бронзовую медаль на олимпиаде в Лондоне, а 2016 году завоевала два серебра в Рио-де-Жанейро.
В галерее "Рамблера" — самые солнечные фотографии с российской красавицей, спортсменкой и чемпионкой.
Видео дня. Как собрать себя на карантине
Красота , Фото , Юлия Ефимова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая чилийская модель мечтает о Роналду
Горячая чилийская модель мечтает о Роналду
Какую опасность таят в себе сахарозаменители
Какую опасность таят в себе сахарозаменители
Как сделать маску для лица из банана
Как сделать маску для лица из банана
Раскрыта личность невесты Александра Гудкова
Раскрыта личность невесты Александра Гудкова
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
13:01
Почему давно не видно певицу Линду, кумира 90-х
Звёзды
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
03:14
Как вернуть старым кроссовкам первозданный цвет
Дом и сад
Как стул поможет похудеть на карантине
03:15
Как стул поможет похудеть на карантине
Карантин Здоровье
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
06:10
Что есть на завтрак, чтобы не стареть
Еда Здоровье
Модель Федорова переквалифицировалась в певицы
00:48
Модель Федорова переквалифицировалась в певицы
Звёзды
Эксперт рассказала об опасности чипсов
00:20
Эксперт рассказала об опасности чипсов
Еда Здоровье
Почему нас тянет к разным продуктам
06:13
Почему нас тянет к разным продуктам
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение