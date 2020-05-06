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Девушки с обнаженной грудью промчались по российскому городу и попали на видео 

Lenta.ru и ещё 3 6 мая 2020
Две девушки с обнаженной грудью промчались по Чебоксарам на мотоциклах. Об этом сообщает сайт pg21.ru.
Инцидент произошел 6 мая. По улицам города проехали три мотоцикла без номерных знаков. На двух из них за спинами водителей сидели девушки, одетые только в шлемы и стринги. Третий мотоциклист следовал за ними без пассажира. Происходящее попало на видео, снятое очевидцем.
Чебоксарская полиция пытается установить личности мотоциклистов и водителя автомобиля, из которого их снимали на видео.
«Госавтоинспекция усматривает ряд нарушений: превышение установленной скорости движения и езду на мотоциклах без регистрационных знаков. Кроме того, пассажиркам в нижнем белье тоже грозит административная ответственность за мелкое хулиганство», — заявила заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Чувашской республике Ольга Павлова.
В 2019 году сообщалось, что в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, неизвестный обстрелял участников Всемирного голого велопробега шариками с краской. Он сделал не менее девяти прицельных выстрелов.
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Красота , Другое , Ольга Павлова , ГИБДД , МВД
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