Оптическая иллюзия на лице стала новым трендом

Оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа, стала новым трендом среди женщин в соцсетях во время изоляции на фоне вспышки коронавируса. На опубликованные кадры обратили внимание The Sun.

Идея состоит в том, чтобы средствами декоративной косметики сымитировать на своем лице контуры уменьшенного кукольного лица. Для этого женщины принялись вырисовывать на кончике и крыльях носа новые губы, а на переносице — небольшой нос. Чтобы скрыть свои собственные губы и подбородок, экспериментаторши повязывали шарфы или натягивали ворот водолазки.

@itshannahduhhhhh

Тренд с оптической иллюзией стал вирусным и получил название #tinyfacemakeupchallenge. Юзерши начали массово делиться результатами своих экспериментов в Instagram, используя упомянутый хэштег.

Пользователи сети удивились реалистичности «новых» лиц. «Сперва я подумал, что это фотошоп», «Выглядит очень правдоподобно!», «Потрясающая оптическая иллюзия!», «Крутая идея!» — комментировали они публикации.