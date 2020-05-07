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Оптическая иллюзия на лице стала новым трендом в Сети 

Lenta.ru 13 часов назад
Оптическая иллюзия на лице стала новым трендом
Фото: @fidzyo
Оптическая иллюзия на лице, созданная с помощью макияжа, стала новым трендом среди женщин в соцсетях во время изоляции на фоне вспышки коронавируса. На опубликованные кадры обратили внимание The Sun.
Идея состоит в том, чтобы средствами декоративной косметики сымитировать на своем лице контуры уменьшенного кукольного лица. Для этого женщины принялись вырисовывать на кончике и крыльях носа новые губы, а на переносице — небольшой нос. Чтобы скрыть свои собственные губы и подбородок, экспериментаторши повязывали шарфы или натягивали ворот водолазки.
@itshannahduhhhhh
Тренд с оптической иллюзией стал вирусным и получил название #tinyfacemakeupchallenge. Юзерши начали массово делиться результатами своих экспериментов в Instagram, используя упомянутый хэштег.
Пользователи сети удивились реалистичности «новых» лиц. «Сперва я подумал, что это фотошоп», «Выглядит очень правдоподобно!», «Потрясающая оптическая иллюзия!», «Крутая идея!» — комментировали они публикации.
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