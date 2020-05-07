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Как живет модель Playboy, влюбившаяся в Криштиану Роналду 

Екатерина Ёлкина 13 часов назад
Несколько лет назад чилийская модель Playboy Даниэлла Чавес призналась в любви к знаменитому португальскому футболисту Криштиану Роналду. Об этом девушка написала в своем блоге. Она считает, что спортсмен обладает идеальным телом, и поделилась с читателями блога своими фантазиями. В мечтах она проникает в раздевалку после матча и идет за своим кумиром в душ. Своих поклонников девушка просит только представить, как они смотрелись бы вместе. Конечно, модель отдает себе отчет в том, что это всего лишь ее тайные желания. Тем не менее она допускает вероятность, что мечты могут исполниться в один прекрасный день.
Кстати, южноамериканская красотка действительно увлечена футболом и старается не пропускать матчи национальной сборной. На своей странице в Instagram она не забывает желать удачи чилийским футболистам и даже давать прогнозы на матчи.
В галерее "Рамблера" — самые эффектные фотографии жаркой чилийской модели.
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Красота , Фото , Криштиану Роналду
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