Несколько лет назад чилийская модель Playboy Даниэлла Чавес призналась в любви к знаменитому португальскому футболисту Криштиану Роналду . Об этом девушка написала в своем блоге. Она считает, что спортсмен обладает идеальным телом, и поделилась с читателями блога своими фантазиями. В мечтах она проникает в раздевалку после матча и идет за своим кумиром в душ. Своих поклонников девушка просит только представить, как они смотрелись бы вместе. Конечно, модель отдает себе отчет в том, что это всего лишь ее тайные желания. Тем не менее она допускает вероятность, что мечты могут исполниться в один прекрасный день.

Кстати, южноамериканская красотка действительно увлечена футболом и старается не пропускать матчи национальной сборной. На своей странице в Instagram она не забывает желать удачи чилийским футболистам и даже давать прогнозы на матчи.

В галерее "Рамблера" — самые эффектные фотографии жаркой чилийской модели.