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Оптическая иллюзия на лице стала новым трендом 

Стелла Шмель 11 часов назад
Оптическая иллюзия на лице стала новым трендом
Фото: @nastya_svirskaya
В Сети набирает популярность еще один челлендж. Девушки во время самоизоляции полностью перерисовывают черты своего же лица, делая их нарочито меньше. По задумке они должны стать похожими на кукол.
Женщины стали вырисовывать на кончике носа новые губы, а на переносице — собственно сам нос. Для того, чтобы скрыть свои природные черты лица, девушки повязывали шарфы и натягивали водолазку повыше.
@itshannahduhhhhh
Новый челлендж мгновенно набрал обороты и получил хештег #tinyfacemakeupchallenge (дословно в переводе с английского это значит "челленж с макияжем в виде крошечного лица").
@_miss_powers
Девушки по всему миру публикуют свои результаты в Инстаграмме.
Ранее "Рамблер" писал, что секрет идеального картофельного пюре раскрыт.
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