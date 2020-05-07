Оптическая иллюзия на лице стала новым трендом 

В Сети набирает популярность еще один челлендж. Девушки во время самоизоляции полностью перерисовывают черты своего же лица, делая их нарочито меньше. По задумке они должны стать похожими на кукол.

Женщины стали вырисовывать на кончике носа новые губы, а на переносице — собственно сам нос. Для того, чтобы скрыть свои природные черты лица, девушки повязывали шарфы и натягивали водолазку повыше.

@itshannahduhhhhh

Новый челлендж мгновенно набрал обороты и получил хештег #tinyfacemakeupchallenge (дословно в переводе с английского это значит "челленж с макияжем в виде крошечного лица").

@_miss_powers

Девушки по всему миру публикуют свои результаты в Инстаграмме.