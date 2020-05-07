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Российская супермодель поделилась снимком в нижнем белье во время изоляции 

Lenta.ru 6 часов назад
Модель поделилась снимком в белье во время изоляции
Фото: @kafelnikova_a
Российская супермодель Алеся Кафельникова поделилась откровенным снимком в нижнем белье во время режима самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавируса. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
@kafelnikova_a
На размещенном в сторис снимке модель позирует в ванной комнате. Она сфотографировала себя в комплекте нижнего белья белого цвета марки TTSWRT стоимостью 230 долларов (17 тысяч рублей). Образ Кафельникова дополнила вязаной накидкой пудрового оттенка, а ее волосы собраны в высокий конский хвост.
Ранее в апреле Алеся Кафельникова опубликовала в своем Instagram-аккаунте семисекундное видео, на котором она исполняет танцевальные движения под музыку с оголенным животом. Одетая в укороченный лонгслив модель позировала перед камерой, держа обе руки за головой. «Прекрасная женщина и потрясающий танец», — писали ей в комментариях.
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Красота , Алеся Кафельникова
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