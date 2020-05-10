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9 секретов красоты японок, или как выглядеть на 20 лет моложе 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 3 часа назад
9 секретов молодости, которым следуют японки
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Ровная кожа, отсутствие морщин и юный цвет лица — так выглядят японские женщины в свои 40+. Может, это и нам доступно?
Как оставаться красивой и моложавой без подтяжек и уколов ботокса? Об этом знают японки. Если придерживаться их советов на постоянной основе, через пару месяцев вы не узнаете свое лицо. Проверим?

1. Гидрофильное масло вместо мицеллярной воды

Чем больше увлажнения, тем лучше. Используя гидрофильное масло, вы не будете травмировать кожу — формула быстро растворяет макияж и удаляет загрязнения. Бонус — дополнительное увлажнение для кожи.

2. Профессиональный массаж для лица вместо ботокса

Ходить к косметологу нужно не за уколами ботокса и подтяжкой лица, а для профессионального массажа, который улучшает кровообращение, убирает глубокие морщины и дает коже тонус. Это отличная профилактика старения.

3. Термальная вода, лосьоны и софтнеры вместо плотных кремов

Выбирайте все то, что увлажняет кожу с утра, на ночь и в течение дня, но не ложится слишком плотным слоем. Наносить можно с помощью спонжа и удобного распылителя.

4. Маска с тонером вместо протирания ватным диском

Для того чтобы увлажняющий лосьон (тонер) воздействовал на глубокие слои кожи, его нужно нанести не на ватный диск, а на бумажную маску — набор из масок можно приобрести в косметическом магазине. Оставьте на 15 минут и убедитесь, что такой способ значительно эффективнее. Его предложила бьюти-блогер Чизу Саеки.

5. Умывание утром и вечером

Немногие умываются специальными средствами с утра, а это нужно делать обязательно. Да, у вас нет косметики на коже, зато там остались загрязнения, пыль и микроскопические частицы, которые лучше удалить перед нанесением макияжа.

6. Солнцезащитные средства даже зимой

Как известно, солнце встает каждый день, даже в зимнее время, а значит, кожа нуждается в защите. Даже если вы выбегаете из дома в морозный день за хлебом, не забудьте нанести на лицо крем с показателем SPF от 10 и выше.

7. Зеленый чай вместо газировки

Улучшить метаболизм и повысить тонус кожи всего за 2 недели можно, выпивая по чашке зеленого чая в день. Еще один совет: оставить чашку зеленого чая в холодильнике, а после смочить им ватный диск и протереть лицо вместо тоника.

8. Минимализм вместо максимализма

Не стоит покупать слишком много уходовых средств, иначе кожа будет в замешательстве и отомстит неприятным высыпанием. Вам достаточно ограничиться солнцезащитным средством, очищающим гидрофильным маслом, средством для умывания, сывороткой, тоником и увлажняющим кремом.

9. Посещайте косметолога и дерматолога регулярно

А не раз в 10 лет, когда с вашей кожей уже произошли необратимые изменения. Важно принять все профилактические меры, тогда вы сможете выглядеть значительно моложе в любом возрасте.
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