Как живет 25-летняя копия Мэрилин Монро 

Двойник актрисы Мэрилин Монро живет в голливудском особняке покойной актрисы.

Фотографиями, сделанными в особняке, 25-летняя Жасмин Чизвелл регулярно делится в Instagram и TikTok.

Блогерша устраивает фото— и видеотуры по дому, в котором Мэрилин Монро жила со своим супругом Джо Димаджио во время их короткого брака в 1950-х — и, конечно, фотографируется в look'ах в духе 1950-х и с легендарной прической Мэрилин, вызывая настоящий восторг у тысяч фолловеров в Instagram и миллиона — в TikTok. В доме она регулярно находит следы пребывания легендарной актрисы — он был настолько хорошо сохранен, что здесь остались даже полотенца Мэрилин.

Мы нашли мусоросжигатель, а внутри — два журнала. Один от 1953 года, она как раз жила здесь. Некоторые статьи были обведены ручкой,

— рассказывает Жасмин. Daily Mail отмечает, что дом был выставлен на продажу в 2018 году за $2,6 млн и продан в феврале 2019 года за $2,7 млн после ожесточенного спора между тремя покупателями.

Свет, ванные, предметы искусства сохранились в доме со времени, когда здесь жила Мэрилин Монро. А спальню Жасмин считает населенной призраками — однажды кровать в ней сломалась без видимых причин. Больше фото молодой копии Мэрилин Монро ищи в нашей галерее!