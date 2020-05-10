Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живет 25-летняя копия Мэрилин Монро 

WMJ.ru 3 часа назад
Двойник актрисы Мэрилин Монро живет в голливудском особняке покойной актрисы.
Фотографиями, сделанными в особняке, 25-летняя Жасмин Чизвелл регулярно делится в Instagram и TikTok.
Блогерша устраивает фото— и видеотуры по дому, в котором Мэрилин Монро жила со своим супругом Джо Димаджио во время их короткого брака в 1950-х — и, конечно, фотографируется в look'ах в духе 1950-х и с легендарной прической Мэрилин, вызывая настоящий восторг у тысяч фолловеров в Instagram и миллиона — в TikTok. В доме она регулярно находит следы пребывания легендарной актрисы — он был настолько хорошо сохранен, что здесь остались даже полотенца Мэрилин.
Мы нашли мусоросжигатель, а внутри — два журнала. Один от 1953 года, она как раз жила здесь. Некоторые статьи были обведены ручкой,
— рассказывает Жасмин. Daily Mail отмечает, что дом был выставлен на продажу в 2018 году за $2,6 млн и продан в феврале 2019 года за $2,7 млн после ожесточенного спора между тремя покупателями.
Свет, ванные, предметы искусства сохранились в доме со времени, когда здесь жила Мэрилин Монро. А спальню Жасмин считает населенной призраками — однажды кровать в ней сломалась без видимых причин. Больше фото молодой копии Мэрилин Монро ищи в нашей галерее!
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
WMJ.ru: последние новости
«Важнее красота!» Ксения Собчак поделилась честным селфи в косметической маске, шапочке и очках «Важнее красота!» Ксения Собчак поделилась честным селфи в косметической маске, шапочке и очках «Все стало опухать, раздражаться»: Варнава рассказала о неудачной маммопластике, уменьшении губ и похудении «Все стало опухать, раздражаться»: Варнава рассказала о неудачной маммопластике, уменьшении губ и похудении «Умный, тактичный, симпатичный»: звезды и поклонники Орбакайте поздравили ее сына Дени с 22-летием «Умный, тактичный, симпатичный»: звезды и поклонники Орбакайте поздравили ее сына Дени с 22-летием
Женский форум 11
Красота , Фото , Мэрилин Монро , Daily Mail
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем я поливаю грядки уксусом с солью
Зачем я поливаю грядки уксусом с солью
Какие цветы нельзя ставить в квартире
Какие цветы нельзя ставить в квартире
Тест: хорошо ли вы знаете советскую кухню
Тест: хорошо ли вы знаете советскую кухню
5 ситуаций, когда мужчина может потерять интерес
5 ситуаций, когда мужчина может потерять интерес
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Лев Лещенко устроил концерт в метро
06:23
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Звёзды Здоровье
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Как заставить мышцы удерживать овал лица
04:52
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Красота
Как можно купить неправильную соль
02:27
Как можно купить неправильную соль
Еда
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
01:42
Что делать с шевелюрой на самоизоляции
Карантин Красота
Как Тодоренко и Башаров стали антигероями карантина
02:25
Как Тодоренко и Башаров стали антигероями карантина
Звёзды
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
03:14
Как отчистить сковороду от застарелого нагара
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение