Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модель с грудью 13 размера захотела стать профессиональной боксершей 

Lenta.ru и ещё 3 8 часов назад
Модель с грудью 13 размера захотела стать боксершей
Фото: @mila_kuznetsova10
Украинская модель и обладательница 13-го размера груди Мила Кузнецова захотела стать профессиональной боксершей. Ее слова приводит Champion.com.ua.
«Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге»,
— заявила Кузнецова.
Она добавила, что хочет сделать из своих выступлений настоящее шоу.
@mila_kuznetsova10
Кузнецова — участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года. На ее аккаунт в Instagram подписано более 550 тысяч человек.
Видео дня. Почему давно не видно певицу Линду
Последние новости
В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 мая В ВОЗ заявили о возможном достижении пика эпидемии коронавируса в России В ВОЗ заявили о возможном достижении пика эпидемии коронавируса в России
Красота , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пустил в душу, а мне в душу плюнули»
«Пустил в душу, а мне в душу плюнули»
Что известно про «золотой дворец» Малышевой в США
Что известно про «золотой дворец» Малышевой в США
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Как заставить мышцы удерживать овал лица
Как можно купить неправильную соль
Как можно купить неправильную соль
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
03:00
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
Звёзды Дети
Как усилить иммунитет с помощью кефира
20:00
Как усилить иммунитет с помощью кефира
Еда Здоровье
Адель показала результат радикального похудения
01:07
Адель показала результат радикального похудения
Звёзды Здоровье
Как думают глухонемые люди
11:18
Как думают глухонемые люди
Здоровье
Как составить меню для здоровья вен и костей
03:04
Как составить меню для здоровья вен и костей
Еда Здоровье
Лев Лещенко устроил концерт в метро
06:23
Лев Лещенко устроил концерт в метро
Звёзды Здоровье
В Москве предлагают стричься в такси
00:43
В Москве предлагают стричься в такси
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение