«Можно предположить пластику носа»

К услугам пластических хирургов прибегают многие селебрити и не только. Вот только в интервью вы не услышите об их визитах к специалистам, ведь ничто так не ценится, как естественная красота. И одно дело — сохранить молодость, другое — лечь под нож хирурга в юном возрасте, чтобы довести внешность до совершенства… Делали ли нижеперечисленные красавицы операции? Мы обратились за комментарием к пластическому хирургу.

Амжад Аль-Юсеф пластический хирург, кандидат наук

Иногда достаточно похудеть

Супермодель и многодетная мама Наталья Водянова для многих остается примером для подражания: она сделала головокружительную карьеру, воспитывает пятерых детей и готовится выйти замуж за сына одного из богатейших людей планеты. Относительно внешности Натальи немало споров: одни восхищаются ее кукольным типажом и хрупкой фигурой, другие уверены, что в жизни на нее не обратишь внимания. Водянова не раз рассказывала, что никогда не считала себя красивой, а в начале карьеры многих в индустрии смущал ее нос с широкой спинкой. Некоторые уверены, что девушка делала ринопластику. Сама модель уверяет, что ей не пришлось прибегать к услугам хирурга: после первых родов она сильно похудела — «похудел» и нос, карьера пошла в гору. Мы обратились за комментарием к нашему эксперту.

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«Наталья Водянова не меняла форму носа — это можно проследить как по старым, так и по свежим фото. Форма носа прежняя, ноздри (важный показатель) не менялись.

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Ринопластику чаще всего можно определить по эталонности формы, если эта форма не специфичная для строения лица той или иной расовой принадлежности. Также, можно определить по стандартным ошибкам в проведении ринопластики и шаблонным осложнениям после подобных операций. К примеру: специфично опущенный кончик носа, плохо наложенные швы у основания ноздрей. Повторюсь, у Водяновой этого нет, она с носом ничего не делала».

Гармоничная коррекция Тодоренко

Регина Тодоренко, оказавшаяся недавно в центре громкого скандала и лишившаяся всех рекламных контрактов, никогда не жаловалась на внешность. Девушке повезло от природы: яркие черты лица и дружелюбный характер всегда притягивали к ней людей. Экс-ведущая «Орла и решки» добилась очень многого благодаря харизме и обаянию, однако, злословят хейтеры, девушка явно корректировала внешность. В частности, уверены некоторые, делала нос — изменения можно увидеть, сравнив старые и свежие фотоснимки.

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«Судя по фото Регины Тодоренко, можно предположить пластику носа. Но не будем забывать, что не стоит ориентироваться на фото в глянцевой прессе, Instagram и на ТВ. Различные издания ретушируют фото даже без ведома героев. Это норма для многих изданий. По форме губ можно заметить, что скорее всего имела место коррекция филлером на основе гиалуроновой кислоты. Достаточно удачная и гармоничная, на мой взгляд».

Когда большая грудь не в радость

Ни одно интервью Екатерины Варнавы не обходится без вопроса о пластических операциях. Их звезде приписывают постоянно. Специалисты утверждают, что 35-летняя Варнава делала ринопластику, удалила комки Биша, практикует коррекцию филлерами. Звезда Comedy Woman в недавнем интервью Ксении Собчак откровенно рассказала о двух операциях по коррекции груди: девушка ее уменьшила — изначально она носила шестой размер, что доставляло ей массу неудобств. Звезда делала две операции: первая была неудачной. Касательно филлеров, Екатерина отметила, что опробовала их на себе, но эффект ей не понравился.

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«Точно можно сказать, что девушка корректировала форму губ и их объем. По пластике носа — скорее всего я ее допускаю, но мы вернёмся к информации выше, о ретуши в СМИ. Вероятней всего была проведена пластика век, поскольку глазница верхнего века стала более открытой по сравнению с ранними фото. И насколько мне известно, девушка сильно худела, а в таком случае черты лица меняются разительно. Часто эти перемены вменяют пластике, что не всегда справедливо».

Все дело в массаже?

Светлану Лободу часто упрекают в любви к тюнингу, мол певица явно делала ринопластику и не жалеет филлеров, чтобы сохранить объем губ. Звезда утверждает, что пластических операций не делала, а ее любимая процедура — массаж лица (популярный фейсбилдинг) и тела. Скептики качают головами, мол достаточно посмотреть давние клипы «ВИА Гры», где некоторое время пела Лобода, чтобы увидеть разницу. Наш эксперт тоже увидел немало изменений.

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«Можно предположить, что была проведена пластика носа, пластика век, коррекция формы и объема губ, а также контурная пластика черт лица. Но в ее образе все выглядит достаточно ярко и гармонично».

Пухлые губы выходят из моды

Анна Седокова хорошеет день ото дня. Певица воспитывает троих детей, переживает новый роман с баскетболистом Янисом Тиммой и периодически выносит на суд своих поклонников новые проекты. Певица не скрывает, что пытается малость похудеть, но не всегда эо получается — любовь к калорийной еде перевешивает. Бывшая солистка «ВИА Гры никогда не признавала контурной пластики лица, но часть ее подписчиков уверены — она имела место быть. Достаточно посмотреть клипы популярной группы образца 2002 года, когда в ее состав вошла рыжеволосая (на тот момент) Седокова

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