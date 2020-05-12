Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая эффектная Наташа, покорившая миллионы своими бикини 

Диана Товсепова 10 часов назад
Для многих иностранцев имя "Наташа" ассоциируется исключительно со светловолосыми длинноногими россиянками, однако австралийская красавица Наташа Окли доказала, что ей это имя подходит не меньше.
Так, одна из самых популярных блондинок в Сети покорила миллионы поклонников своим ангельским личиком и эффектными формами. При этом мир узнал Наташу из-за ее любви к бикини.
Как выяснил "Рамблер", еще в 2012 году красавица завела блог A Bikini A Day, в котором каждый день публиковала новое фото в пикантном бикини. Блог постепенно заработал бешеную популярность, и Наташу стали узнавать все.
Потом был создан свой бренд купальников, начались рекламные контракты, съемки в международных глянцевых изданиях и, наконец, набралась своя армия поклонников в Instagram (2,1 миллионов подписчиков).
Видео дня. Адель показала результат радикального похудения
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С каждым годом все краше: бьюти-эволюция Кабаевой
С каждым годом все краше: бьюти-эволюция Кабаевой
Навка прокомментировала слухи о сыне Плющенко
Навка прокомментировала слухи о сыне Плющенко
Раскрыт секрет идеального картофельного пюре
Раскрыт секрет идеального картофельного пюре
5 откровенных фотосессий Беллы Хадид
5 откровенных фотосессий Беллы Хадид
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Как занять бабушек и дедушек на карантине
03:15
Как занять бабушек и дедушек на карантине
Карантин Психология
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
01:01
Роспотребнадзор объяснил ошибки онлайн-шопинга
Психология
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
04:01
Куда поставить кровать, чтобы спать спокойно
Дом и сад
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
00:26
Юный шалопай отправил соседок в полет на мотоцикле
Дети
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
06:09
Что съесть на завтрак, чтобы убрать отеки
Красота Еда
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
02:29
Сколько томатной пасты в покупном кетчупе
Еда Здоровье
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
03:00
Скандалы с дочерью довели Успенскую до депрессии
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение