Для многих иностранцев имя "Наташа" ассоциируется исключительно со светловолосыми длинноногими россиянками, однако австралийская красавица Наташа Окли доказала, что ей это имя подходит не меньше.

Так, одна из самых популярных блондинок в Сети покорила миллионы поклонников своим ангельским личиком и эффектными формами. При этом мир узнал Наташу из-за ее любви к бикини.

Как выяснил "Рамблер", еще в 2012 году красавица завела блог A Bikini A Day, в котором каждый день публиковала новое фото в пикантном бикини. Блог постепенно заработал бешеную популярность, и Наташу стали узнавать все.

Потом был создан свой бренд купальников, начались рекламные контракты, съемки в международных глянцевых изданиях и, наконец, набралась своя армия поклонников в Instagram (2,1 миллионов подписчиков).