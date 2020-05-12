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Девушка почернела от автозагара и прославилась 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Девушка почернела от автозагара и прославилась
Фото: Kelsey Chambers Oconnor/Facebook
Британка решила нанести автозагар во время карантина и прославилась. Об этом сообщает The Sun.
Келси Чамберс живет в британском городе Ньюкасл, где действует режим самоизоляции. 19-летняя девушка решила поднять себе настроение и воспользовалась популярным средством для автозагара и результат ее удивил.
Буквально за час кожа Чамберс из естественной белой превратилась в темно-коричневую. Своей историей она поделилась в Сети, а ее публикация стала вирусной и набрала больше четырех тысяч репостов.
Девушка не расстроилась из-за произошедшего. Она рассказала, что долго смеялась после того, как увидела себя. После ей пришлось отмываться специальным отбеливающим средством.
Ранее "Рамблер" сообщал, что блогер Лена Миро раскритиковала пару Снигирь и Цыганова.
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Красота , Лена Миро
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