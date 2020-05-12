Девушка почернела от автозагара и прославилась 

Британка решила нанести автозагар во время карантина и прославилась. Об этом сообщает The Sun.

Келси Чамберс живет в британском городе Ньюкасл, где действует режим самоизоляции. 19-летняя девушка решила поднять себе настроение и воспользовалась популярным средством для автозагара и результат ее удивил.

Буквально за час кожа Чамберс из естественной белой превратилась в темно-коричневую. Своей историей она поделилась в Сети, а ее публикация стала вирусной и набрала больше четырех тысяч репостов.