С каждым годом все краше: бьюти-эволюция Кабаевой

37-летняя бывшая спортсменка Алина Кабаева восхищает многих. В ней сочетаются не только природная грация и красота, но и аналитический ум. Многие отмечают, что Кабаева со временем становится все загадочнее, и это, несомненно, придает ей больше шарма. В нашей подборке — бьюти-эволюция Алины Кабаевой!

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Юная Алина Кабаева очень хорошо красилась для своих выступлений, подчеркивая красоту глаз. Также спортсменка подчеркивала свои густые брови, о которых сейчас мечтают многие женщины!

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В 2014 году звезда пришла на выступление Филиппа Киркорова в мюзикле Chicago. Многие отметили, что Алина выглядит очень хорошо, а естественную красоту подчеркнул макияж в нюдовых цветах.

В 2017 экс-спортсменка выглядела еще лучше. Стоит обратить внимание на ее хорошо прокрашенные брови, которые не имеют четкого оттенка в начале и постепенно затемняются к концу. Многие визажисты называют такое оформление бровей одним из самых трендовых.

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Со временем многие женщины стали обращать внимание, что звезда почти не имеет морщинок. Некоторые считают, что Кабаева прибегает к инъекциям, но достоверно этого не известно. Поэтому стоит отметить, что знаменитость отменно за собой ухаживает, чтобы в 37 лет выглядеть на 20!