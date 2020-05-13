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Эротическая модель бросила работу ради ухода за больными с коронавирусом 

Lenta.ru 6 часов назад
Эротическая модель стала ухаживать за больными
Фото: @sofiew1991
Эротическая модель из Голландии отказалась от работы с путешествиями по всему миру ради того, чтобы стать медсестрой и ухаживать за больными с коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Star.
28-летняя Софи Воз (Sofie Woz) получила квалификацию медсестры более трех лет назад, но решила оставить свои амбиции в медицине и путешествовать по всему миру, став эротической моделью.
Она путешествовала вместе со своим британским бойфрендом — 34-летним диджеем, продюсером и фотографом Джонатаном Йейтсом (Jonathan Yates). Они находили различные интересные места и устраивали фотосессии. Воз и Йейтс планировали вновь отправиться в путешествие в этом году и приобрели микроавтобус, но из-за пандемии ему пришлось вернуться к семье в Великобританию, а ей — отправиться к себе домой, в голландский город Розендал.
В Нидерландах объявили всеобщий призыв к бывшим работникам здравоохранения помочь в борьбе с коронавирусом. Воз решила попробовать и вскоре получила сообщение, что может начать работать в местном доме престарелых.
«Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Я рада, что могу побыть с родителями и я рада, что могу поработать медсестрой. Пока закрыты границы, я не могу путешествовать и устраивать фотосессии. Мне пришлось отложить мою работу на будущее», — сказала Воз.
Она отметила, что в будущем планирует вернуться к модельному бизнесу.
«Я скучаю по креативу и поиску новых локаций для съемок», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что обладательница титула «Мисс Англия 2019», проживающая в английском городе Дерби и оказавшаяся в Индии во время пандемии, вернется к работе врачом ради борьбы с коронавирусом. Она попросила власти отправить ее в Великобританию, чтобы она могла помочь своим коллегам бороться с коронавирусом.
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