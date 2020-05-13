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В Геленджик пока не едем: как загореть летом без моря 

SNCmedia.ru 5 часов назад
Как загореть летом без моря
Фото: Pixabay
Уже скоро начнется лето, но пока неизвестно, возможно ли будет выбраться на море! Поэтому редакция SNC рассказывает о способах загореть, не выезжая за пределы города.

Крыша

Если у вас в доме есть свободный доступ на крышу, то вам однозначно повезло. Это самый надежный и верный вариант — вы получите свою дозу солнечных лучей. Таким способом сейчас пользуются многие люди, особенно он будет популярен в условиях карантина, поэтому сразу же советуем занимать местечко с самого утра. Возьмите полотенце, расстелите его и лягте поудобнее, возьмите с собой музыку, прихватите книгу и сделайте мохито. Главное — следите за загаром, чтобы не обгореть, воспользуйтесь немного солнцезащитным кремом или маслом. Кстати, чтобы загар лучше и ровнее лег, перед такой процедурой лучше сделать скрабирование, так уберутся ороговевшие участки кожи, появится более молодая и нежная кожа.

Солярий

Быстрый способ загореть, не лежа на крыше часами. Сейчас современные солярии оснащены рядом функций, которые позволяют максимально расслабится, например ароматические эффекты, космическая музыка. Во время использования солярия важно следить за временем, учитывая его. Начните с 3-х минут, постепенно увеличивая с каждым новым походом. Если вы сразу начнете с 5-7 минут и выше, вы можете получить ожог кожи. К тому же, советуем не использовать солярий выше 10 минут, даже если вы давно его используете. Так кожа начнет сильно иссушаться, что приведет к ее быстрому старению. Во время солярия используйте также крема и масла, они помогают увлажнить, смягчить кожу, и загар будет ложиться ровнее. Такие средства приятно пахнут, после их использования вы не будете ощущать сильный запах сгоревшей кожи, который часто дает солярий.
Постарайтесь не использовать солярий каждый день, лучше всего делать интервалы минимум в два-три дня.
Если тип вашей кожи склонен к пигментации, лучше всего отказаться от данной процедуры. Чрезмерное использование солярия может привести к нарушению менструального цикла, отечности и обезвоживанию организма.

Автозагар

Еще один способ, если совершенно нет времени или места лежать под солнцем, а также использовать солярий. В данном случае получить бронзовую кожу поможет автозагар. Сегодня выбор автозагара достаточно широк, существуют средства с различными составами, а также оттенками, поэтому подобрать сможет каждый то, что ему по душе. К основным плюсам такого способа можно отнести то, что загар проявляется уже через несколько часов после нанесения, это совершенно безопасный вариант для кожи и организма.
Виды автозагара:
— Бронзанты (в состав входят красящие вещества, эффект будет держаться несколько часов).
— Автобронзанты (держится в течение нескольких дней)
Такие средства еще различают по уровню интенсивности:
— Light, Clair (светлый)
— Medium, Moyenne (средний)
— Dark, Fonce (темный)
После нанесения автозагара дайте высохнуть средству, обычно на это уходит от 15 до 30 минут. Если вы хотите добиться более насыщенного и темного эффекта, после высыхания нанесите второй слой и снова дайте высохнуть.

Загар в салоне

Если вы не уверены в том, что можете самостоятельно использовать автозагар, а также не хотите прибегать к солярию или солнечным лучам, то на помощь придут косметологи. Получить настоящий бронзовый сочный загар возможно в салоне, где косметолог распылит на вашу кожу специальное профессиональное средство, равномерно покроет им кожу так, что по итогу вы не увидите каких-либо пятен и неровностей в цвете.
Результатом вы сможете наслаждаться уже спустя несколько часов, эффект продлится несколько недель. Будьте внимательнее: первый день избегайте воды, не рекомендуется использовать душ, плавать в бассейне или попадать под дождь, иначе загар может смыться, а результат вас не обрадует.

Муссы

Существуют специальные муссы, которые работают, как автозагар. Советуется использовать тем, у кого кожа склонна к жирности, поскольку мусс слегка может подсушивать. После его использование ваш загар будет проявляться не сразу, сначала, возможно, вы заметите желтоватый оттенок, не пугайтесь, совсем скоро ваша кожа приобретет шоколадный цвет. Советуем дождаться полного проявления загара, не наносите второй и третий слой, поскольку возможен риск переборщить, тогда вы станете настоящей афроамериканкой.
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