Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мисс монобровь» восхитила поклонников тесным леопардовым бикини 

Мария Сергеева 3 часа назад
«Мисс монобровь» восхитила поклонников тесным бикини
Фото: @sophiahadjipanteli
23-летняя кипрская модель София Хаджипантели некоторое время назад прославилась своей внешностью, а именно — бровями. Сейчас девушка радует поклонников своим откровенным фото в леопардовом купальнике.
Модель красуется перед зеркалом, а ее тесное бикини гармонирует с розовым чехлом на телефоне. И, конечно же, монобровь как финальная черта образа.
@sophiahadjipanteli
"Новая норма: фотографии в бикини в ванной вместо пляжа" — подписала публикацию в Instagram София.
Фанаты завалили модель комплиментами, оценив ее красивое тело и спросив, настоящая ли у нее бровь.
Ранее "Рамблер" писал о певице, которая привлекает поклонников на карантине своими фото.
Видео дня. Семья на карантине: как не убить друг друга
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Явно путает мозг с силиконовыми с****ми»
«Явно путает мозг с силиконовыми с****ми»
«Я военная дохлятина»
«Я военная дохлятина»
Горячая медсестра, к которой мечтают попасть мужчины
Горячая медсестра, к которой мечтают попасть мужчины
Стало известно о состоянии Бабкиной после COVID-19
Стало известно о состоянии Бабкиной после COVID-19
Видео
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
00:51
У 67-летней Степаненко появился молодой ухажер
Звёзды
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
00:23
Сын Собчак собрался поехать в зараженную Италию
Звёзды Дети
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
01:13
Самая красивая стюардесса выходит замуж за арестанта
Любовь
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
05:08
Какие вещи изгоняют из кухни образцовые хозяйки
Дом и сад
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
06:10
Знаменитые дети, обогнавшие возраст
Дети
Из чего на самом деле делают пакетированный сок
20:03
Из чего на самом деле делают пакетированный сок
Еда Здоровье
Самый простой способ очистить украшения из серебра
02:59
Самый простой способ очистить украшения из серебра
Дом и сад
Как производители подделывают сметану
02:36
Как производители подделывают сметану
Еда Здоровье
Названы признаки «ядовитых» родителей
04:26
Названы признаки «ядовитых» родителей
Психология Дети
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
05:51
Какой антисептик подходит для обработки продуктов
Карантин Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение