«Мисс монобровь» восхитила поклонников тесным бикини

23-летняя кипрская модель София Хаджипантели некоторое время назад прославилась своей внешностью, а именно — бровями. Сейчас девушка радует поклонников своим откровенным фото в леопардовом купальнике.

Модель красуется перед зеркалом, а ее тесное бикини гармонирует с розовым чехлом на телефоне. И, конечно же, монобровь как финальная черта образа.

@sophiahadjipanteli

"Новая норма: фотографии в бикини в ванной вместо пляжа" — подписала публикацию в Instagram София.

Фанаты завалили модель комплиментами, оценив ее красивое тело и спросив, настоящая ли у нее бровь.